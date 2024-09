Ok in arrivo: Kjaer pronto a firmare a costo zero

Il periodo da svincolato per Simon Kjaer sta per terminare, il difensore danese è pronto per una nuova avventura

Una vecchia conoscenza rossonera è pronta a rimettere gli scarpini dopo mesi in cui è rimasto “disoccupato”. Non un calciatore qualunque visto che, nel suo, ha comunque scritto pagine importanti con il ‘Diavolo’ mettendo la sua firma nella vittoria del 19mo scudetto della storia. Stiamo parlando di Simon Kjaer che è pronto ad iniziare una nuova avventura calcistica.

Il difensore danese ha vestito la maglia rossonera per ben quattro stagioni e mezzo. Arrivato, all’inizio, come riserva ha scavalcato le gerarchie diventando un perno inamovibile della retroguardia difensiva del team allenato da Stefano Pioli. Poi la decisione del club di non rinnovargli il contratto (soprattutto per via di alcuni infortuni che lo hanno allontanato dal terreno di gioco per moltissimo tempo) e lo svincolo dalla società di via Aldo Rossi lo scorso 30 giugno.

In questo periodo ha avuto la possibilità di valutare tutte le offerte che sono arrivate a lui ed al suo entourage. Ce ne sono state molte, in particolar modo quelle estere, anche se la sua intenzione è quella di rimanere in Italia visto che conosce alla perfezione il campionato di Serie A.

Kjaer, ritorno in Serie A: pronto alla firma con il club

Il suo futuro continuerà, con molta probabilità, in Serie A. Almeno questo è quello che fa sapere il quotidiano ‘Tuttosport‘. Sul classe ’89 c’è il forte interesse del Venezia. I lagunari, allenati da Eusebio Di Francesco, sono alla ricerca di un uomo di esperienza che possa dare il suo contributo ad una squadra comunque formata prevalentemente da giovani.

La cosa certa è che il giocatore si concentrerà solo ed esclusivamente al suo prossimo club visto che, dopo il campionato Europeo, ha annunciato l’addio alla sua nazionale (dove indossava la fascia di capitano) dopo aver raccolto 132 presenze siglando 5 reti. Difficile, a questo punto, che il 35enne possa prendere in considerazioni offerte provenienti dall’estero.

In particolar modo dall’Arabia Saudita dove gli avrebbero offerto, quasi sicuramente, un ricco ed importante ingaggio. Decisione prontamente respinta. Per il Venezia, però, la strada che porta al difensore non è delle più semplici. Sul giocatore, infatti, c’è l’ombra della Turchia: in particolar modo di due club pronti ad ingolosirlo. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel paese in questione dopo che ha giocato, per due anni di fila, nel Fenerbahce.