Rivoluzione Milan: “Fonseca via subito, Theo e Leao a gennaio”

Il Milan si prepara a una grande rivoluzione: addio Fonseca, possono partire anche Theo Hernandez e Rafa Leao

Il conto alla rovescia per Paulo Fonseca al Milan è già iniziato. Sembra incredibile, ma dopo sole tre partite, giocate male e terminate con due pareggi e una sconfitta, il tecnico portoghese potrebbe essersi già giocato buona parte della fiducia dell’ambiente e della dirigenza. Non ci sarà alcun ribaltone, nell’immediato, ma secondo quanto filtra nell’ambiente milanista la decisione è ormai stata presa: il futuro rossonero di Fonseca è destinato a terminare prima del tempo. E all’addio del tecnico ex Lille potrebbe far seguito a gennaio anche una doppia cessione clamorosa.

Tra i tanti problemi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione per il Milan, il più evidente, il più chiaro, il più esplicito è stato con pochi dubbi il rapporto complicatissimo tra lo stesso Fonseca e almeno due senatori della squadra, Rafael Leao e Theo Hernandez. Da questo punto di vista quanto successo a Roma, nell’ormai celebre cooling break, è a dir poco emblematico.

Se in molti, dopo aver assistito a quella scena, hanno chiesto un immediato esonero per il tecnico portoghese, o almeno le sue dimissioni, c’è però anche chi ha puntato il dito contro i due calciatori, colpevoli di aver messo in scena un vero e proprio ammutinamento irrispettoso per tutti, dai compagni di squadra ai tifosi.

Ed è proprio per questo motivo che anche nella dirigenza rossonera starebbe cominciando a serpeggiare un’idea inimmaginabile fino a poco tempo fa: la doppia cessione dei due campioni nel prossimo mercato di gennaio. Ipotesi drastica ma in questo momento molto più realistica di quanto non si potesse pensare fino a poco fa.

Milan, parte la rivoluzione: addio Fonseca, via anche Theo e Rafa

A raccontare questo scenario clamoroso è stato nelle scorse ore il giornalista Fabio Santini. Intervenuto a Ti amo calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, il noto giornalista ha messo in evidenza le principali difficoltà di questo Milan nelle prime tre giornate di campionato: “L’allenatore è già in rotta di collisione con lo spogliatoio, Leao e Theo che fanno quella scenata sembrava stessero aspettando l’autobus“.

Ne ha per tutti, Santini, convinto più che mai che, stando così le cose, non è possibile al Milan far finta di nulla e continuare a lavorare su queste macerie. C’è bisogno di ricostruire, e per farlo bisognerà, entro poco tempo, liberarsi il prima possibile di Paulo Fonseca, pronto a fare spazio al ritorno di Pioli, a quello più suggestivo di Allegri o a una soluzione interna che risponderebbe al nome di Bonera.

Se il tempo di Fonseca in rossonero è dunque per Santini ormai agli sgoccioli, a quanto pare anche quello di Theo e Leao potrebbe non essere più tanto lungo. Secondo il noto giornalista il futuro dei due rossoneri potrebbe essere lontano da Milano, già a gennaio. Una scelta dolorosa ma necessaria per liberare lo spogliatoio da quelli che rischiano di diventare due casi a dir poco spinosi.

“Per risolvere la situazione ho delle soluzioni: via Theo (si dice che piaccia al Real) e via Leao già a gennaio, e con quello che incassi acquisti due giocatori forti“, ha chiosato Santini, rendendo esplicito quello che potrebbe essere più di un pensiero di fine estate nella mente di Furlani, Moncada, Cardinale e di Ibrahimovic, consapevoli di dover intervenire subito per aggiustare una situazione in questo momento quasi ingestibile.