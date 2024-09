Addio rimandato a gennaio: ultimi mesi con il Milan

Non è andato via a fine mercato, ma probabilmente il giocatore rossonero lascerà il Milan il prossimo gennaio.

La stagione del Milan è cominciata malissimo, due pari e una sconfitta e una squadra già ormai distante dalla vetta della classifica. Per questo il club rossonero non può permettersi più passi falsi ed è pronto ad affrontare una settimana molto importante, tra campionato e l’esordio in Champions League.

Indubbiamente il momento è molto delicato e la sfida contro il Venezia della prossima giornata sarà fondamentale per vedere se la sosta delle Nazionali è servita per la svolta. Sul piano pratico vedremo in futuro se le scelte di Moncada e Furlani siano state lungimiranti. Così come vedremo se calciatori come Malick Thiaw, che a Parma ha visto giocare il potenziale titolare Pavlovic, rimarranno ancora con la casacca rossonera: poco probabile a questo punto.

Mercato Milan, Malick Thiaw via a gennaio?

La sua prima gara ufficiale di quest’anno è stata disastrosa: oltre a una performance molto discutibile, ha offerto sul piatto d’argento al Torino di Vanoli l’opportunità di passare in vantaggio. Fonseca non lo ha perdonato nonostante abbia ripreso poi gli allenamenti a Milanello col piglio di chi vuole riprendersi la titolarità.

Quest’ultima, con molta probabilità, sarà un miraggio almeno fino alla prossima pausa delle nazionali: il classe 2001 tedesco sarà di nuovo sostituito dal neo arrivato Pavlovic anche nei prossimi impegni. Prove concrete al momento non ce ne sono, ma la sensazione che trapela da Milanello è questa.

Durante l’ultima finestra di calciomercato l’unica squadra che ha tentato di prelevarlo, mettendo sul piatto una cifra sostanziosa, è stato il Newcastle, alla ricerca come noto di nuovi interpreti difensivi. Fin qui, nonostante l’insistenza del club di proprietà saudita, il Milan ha resistito, ma a questo punto se il ragazzo non si riscatterà in campo è molto probabile che sarà ceduto al miglior offerente il prossimo gennaio.

Sembra passata una vita da quando l’ex Schalke 04 mostrava il suo talento difensivo, in particolare torna alla memoria quella performance quasi perfetta contro il Tottenham allora allenato da Antonio Conte. Era il 14 febbraio 2023 e i tifosi del Milan erano convinti di avere di fronte un difensore in ascesa. A causa anche di numerosi stop fisici, il talento di Thiaw non si è purtroppo più rivisto in campo.