“Escluso”, Rabiot usato dal Milan: ecco il vero obiettivo

Il Milan ha mollato il colpo Rabiot, ecco la verità sulla trattativa per il centrocampista: l’ex Juve “usato” dai rossoneri

Alla fine del calciomercato, ci si può concentrare, finalmente, in tutto e per tutto sul campo, nella stagione calcistica che sta finalmente entrando nel vivo. Ma ci sono protagonisti importanti che sono rimasti ancora senza squadra, tra cui, abbastanza sorprendentemente, Adrien Rabiot.

Dopo aver concluso il suo contratto con la Juventus, al termine di cinque stagioni vissute tra alti e bassi in bianconero, il centrocampista è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire. Proposte, di sicuro, non ne sono mancate per lui, trattandosi di un calciatore di levatura internazionale e capace di fare la differenza con le sue doti in mezzo al campo, come autentico box-to-box. Ma nessuna pista si è poi effettivamente concretizzata.

La situazione attuale finisce per incidere concretamente su di lui, che per il momento è stato escluso dalla sua nazionale. Non ha potuto fare altrimenti il Ct Deschamps, che ha scelto di tenerlo fuori momentaneamente dalla Francia, in attesa che Rabiot trovi effettivamente una squadra con la quale allenarsi e giocare regolarmente.

Il suo nome, sulla lista degli svincolati, fa gola, ma nessuno ha ancora lanciato un affondo particolarmente convinto, se si escludono club arabi e turchi, destinazioni che per il momento lui non prende in considerazione. Ci aveva pensato anche il Milan, ma anche in questo caso, alla fine, c’è stato un nulla di fatto. Con un retroscena che ha del clamoroso.

Milan, il retroscena: “Rabiot per arrivare a Kone”

Secondo la giornalista del ‘Corriere della Sera’ Monica Colombo, Rabiot non sarebbe mai stato un reale obiettivo per il Diavolo. Che puntava invece all’acquisto di Manu Kone, obiettivo che era stato effettivamente dichiarato davanti alle telecamere.

Ecco come sono andate le cose stando alla giornalista, intervistata da ‘Calciomercato.it’: “Prima della finestra di gennaio c’è sempre la possibilità di intervenire sulle liste, ma il Milan ormai ha chiuso il discorso. Il vero obiettivo era Kone, Rabiot veniva usato per mascherare l’altra trattativa. Mi sorprende che alla fine Kone abbia scelto la Roma, non me ne vogliano i tifosi romanisti. Poi sicuramente per il Milan il fatto che Bennacer sia rimasto non ha permesso di affondare il colpo”. Per ora, per i rossoneri, si va avanti così, prima di intervenire eventualmente in mezzo al campo tra qualche mese.