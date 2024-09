Infortunio Bennacer, emergenza a centrocampo: non solo Rabiot, ecco tutti gli svincolati

Ecco chi potrebbe acquistare il Milan dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. Non sembrano esserci molte scelte

Lo stop per la nazionali ha portato il Milan a dovere fare i conti con l’ennesimo infortunio. La squadra rossonera nel pomeriggio di ieri ha avuto notizia, dall’Algeria, di un problema al polpaccio occorso a Ismael Bennacer.

E’ stata la stessa nazionale del centrocampista a comunicare ufficialmente lo stop. In serata così è arrivata la mazzata, con l’indiscrezione di un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori dai campi di gioco per circa tre mesi. Una vera e propria mazzata. Servirà l’arrivo in Italia e sottoporsi ad ulteriori esami per confermare il tutto, ma in Casa Milan le sensazioni non sono per nulla positive e il rischio di giocare tantissime partite con un mediano in meno è davvero concreto.

Ad oggi i sostituti sono in casa e sono chiaramente Kevin Zeroli e Silvano Vos. L’italiano può giocare anche in Champions League, essendo cresciuto nel vivaio del Diavolo. L’olandese, invece, può disputare solo le partite di Serie A, come un eventuale nuovo acquisto.

In queste ore, inevitabilmente, si è tornati a parlare di Adrien Rabiot. Ma la situazione non è certamente cambiate, con le richieste del francese considerate alte. L’ex Juventus ha rifiutato proprio tutto, facendo di fatto capire di non volersi accontentare.

Milan, non solo Rabiot: ecco i giocatori svincolati

Il Milan, da parte sua, si è spinto sui 5/5,5 milioni di euro e non andrà oltre, anche perché ha dei rinnovi da chiudere, quello di Mike Maignan e Theo Hernandez a cifre pressoché identiche. Alzare l’asticella potrebbe essere davvero rischioso.

La domanda a questo punto sorge spontanea. Se non dovesse essere Rabiot il colpo, avrebbe davvero senso puntare su un altro calciatore attualmente svincolato?

Proviamo a dare un’occhiata, attraverso Transfermarkt, ai giocatori che attualmente sono senza squadra: Così in base al valore alle spalle di Rabiot, troviamo il 25enne Leonardo Lopes e il 26enne Steven Alzate. Ci sono poi gli ex Inter e Juve, Davy Klaassen e Miralem Pjanic. Scorrendo ancora più giù troviamo anche Marco Benassi e Kevin Strootman. Giocatori che evidentemente non offrono chissà quali garanzie. Pensare di poter attingere dagli svincolati non sembra dunque essere una buona idea. Potrebbe però esserci un’altra possibilità , quella di tesserare Yusuf Yazici. Il turco 27enne, che ha giocato al Lille di Paulo Fonseca, è un calciatore offensivo, è un trequartista, che il portoghese conosce chiaramente molto bene. Un suo arrivo e lo spostamento in mediana di Ruben Loftus-Cheek, che non sta certo rendendo in questa posizione potrebbe essere una soluzione