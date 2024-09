Insieme a Fonseca un anno dopo: Giuntoli e Marotta furibondi

Insieme a Paulo Fonseca dopo un anno, colpo del Milan che raggiunge il suo obiettivo: furia Giuntoli e Marotta

Il calciomercato estivo è oramai un lontano ricordo per tutte le squadre. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, sia in entrata che in uscita, l’appuntamento è rimandato alla sessione invernale di gennaio del 2025. Fatta eccezione per gli affari riguardanti i calciatori svincolati visto che, quello, è sempre aperto.

Il Milan, intanto, inizia a lavorare per la prossima stagione. L’obiettivo è sin troppo chiaro: quello di aggiudicarsi le prestazioni del calciatore che può davvero fare la differenza. Non un atleta qualunque, ma uno che conosce benissimo il tecnico Paulo Fonseca e viceversa. Magari acquistarlo a parametro zero e “preoccuparsi” di potergli pagare solamente l’ingaggio. Un duro colpo per Giuntoli e Marotta, rispettivamente Juventus ed Inter, che avevano messo gli occhi sul talento.

Milan, non si molla la pista David: Juve ed inter anticipate

Non è affatto un mistero che, per rinforzare il proprio reparto offensivo, i rossoneri stiano pensando all’acquisto di Jonathan David. L’attaccante del Lille e della nazionale canadese piace moltissimo alla dirigenza rossonera che spera di poterlo avere la prossima stagione gratis. Il motivo è fin troppo semplice: di rinnovare il proprio contratto con il Lille non ne ha alcuna intenzione.

Come riportato in precedenza il 24enne ha lavorato con il manager portoghese proprio durante il suo trascorso in Ligue 1. Se è migliorato dal punto di vista realizzativo lo deve proprio al mister nativo di Maputo. Milan che vuole anticipare la ricca ed importante concorrenza di altre squadre italiane come Juventus ed Inter, ingolosite anche loro all’idea di acquistarlo senza sborsare un solo euro.

Il Milan, d’altro canto, proverà a convincerlo in tutti i modi non solo con una importante offerta di ingaggio, ma soprattutto dandogli fiducia e l’opportunità di essere il compagno di reparto di Alvaro Morata. Ovviamente, però, la strada che porta al canadese è tutt’altro che semplice. Il tutto, infatti, dipenderà sempre dall’offerta economica. Senza dimenticare, inoltre, il fatto che il giocatore è seguito anche da altri club di campionati esteri (come Premier League e Liga).

Fino a questo momento della stagione l’attaccante ha collezionato 7 presenze con i francesi (tra campionato e qualificazioni alla Champions League) trovando la via della rete in 4 occasioni e fornendo 2 assist ai propri compagni.