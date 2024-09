L’infinito calvario di Bennacer: dall’Euroderby ad oggi, un anno da dimenticare

Nuovo infortunio per Bennacer, che rischia uno stop abbastanza lungo: purtroppo, la sua carriera non è decollata negli ultimi anni.

Il Milan potrebbe ritrovarsi privato di Ismael Bennacer per alcuni mesi. Una tegola per Paulo Fonseca, che ha i giocatori contati a centrocampo.

La lesione muscolare a un polpaccio accusata durante un allenamento con l’Algeria sarà oggetto di nuovi esami a Milano. Dovesse essere di 3° grado, il giocatore potrebbe restare fuori per circa 3 mesi. Si aspettano i risultati per avere un quadro più chiaro della situazione. La cosa che sembra sicura è che non ci sarà un rientro in tempi brevi. Davvero un peccato sia per la squadra sia per lo stesso centrocampista, che nelle ultime stagioni è un po’ tormentato dagli infortuni.

Milan, Bennacer: quanti infortuni

A fine gennaio 2023 accusò una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra e rimase fuori per un mese, saltando 7 partite. Il 10 maggio 2023 nel match di Champions League contro l’Inter l’infortunio più grave: lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Ha dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia. Ha saltato 33 partite tra Milan e Algeria, tornando a giocare solo a dicembre.

Essere rientrato prima della fine del 2023 gli ha permesso di essere convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa, competizione alla quale non ha voluto rinunciare nonostante delle condizioni fisiche non ottimali. Nella prima partita contro l’Angola è stato schierato titolare, poi il 19 gennaio 2024 ha accusato un infortunio agli adduttori: ha saltato le 2 successive partite con la nazionale e poi una con il Milan, tornando a giocare con i rossoneri il 3 febbraio.

A marzo 2024 nuovo stop con la nazionale per un lieve dolore a un ginocchio. Niente di serio, ma ha saltato i 2 impegni con l’Algeria ed è rientrato a Milano. Per la trasferta contro la Fiorentina del 30 marzo è stato regolarmente convocato e ha giocato 90 minuti. Adesso è arrivato un nuovo problema fisico che lo potrebbe tenere fuori per dei mesi. Non ci voleva. Nelle scorse due stagioni ha saltato 29 match solo con il Milan, se ne aggiungeranno altri in quella 2024/2025. Se nell’annata 2022/2023 ha comunque collezionato 40 presenze, in quella 2023/2024 sono diventate 25. Vedremo in questa come andrà.

Da non dimenticare che Bennacer ha vissuto un’estate un po’ particolare Inizialmente Paulo Fonseca sembrava credere molto in lui, ma nella seconda metà di agosto è stato messo sul mercato e si aspettava la sua cessione per poter ingaggiare un altro centrocampista. Il trasferimento non si è concretizzato e l’ex Empoli è rimasto a Milano. Ora si è infortunato e vedremo come si evolveranno le cose. La sensazione è che questa possa essere la sua ultima stagione in rossonero.