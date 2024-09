Milan con le mani tra i capelli: non ci sarà col Venezia

Ritorno in campo amaro per il Milan che è ancora alle prese con gli infortuni: Fonseca ha già deciso di tenerlo fuori con il Venezia.

Settembre rischia di essere già il mese più importante dell’anno per il Milan di Paulo Fonseca ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Alla ripresa della Serie A, che per i rossoneri avverrà a San Siro sabato 14 alle 20:45, il club ospiterà il Venezia in un match da non sbagliare assolutamente. Tegola per il Diavolo che sperava di avere un’arma in più contro i lagunari, invece per il suo rientro definitivo bisognerà aspettare un po’.

Durante la sosta i giocatori rimasti a Milanello hanno continuato a lavorare con l’obiettivo di invertire la rotta. I soli due punti messi in cascina dal Milan non possono far stare tranquilli allenatore e tifosi che sperano di fare di settembre il mese della ripartenza. Vincere contro il Venezia è un obbligo, così come lo sarà fare bene anche nei prossimi impegni. Inclusa Champions League e derby.

Voglia di rivalsa, dunque, da parte dei meneghini, che dopo la sfida con i veneti ospiteranno il nuovo Liverpool di Arne Slot in una sfida che è quasi un classico dell’Europa che conta. Dopo ci sarà la stracittadina è anche lì l’obiettivo è tornare a vincere visto che la vittoria contro l’Inter manca da ormai due anni. Per quelle gare mister Fonseca spera di avere tutto l’organico a disposizione.

Milan, ancora problemi fisici: spunta la data del rientro

Recuperare gli elementi chiave è fondamentale, questo non vale solo per gli smarriti Theo Hernandez e Rafael Leao ma anche per Alvaro Morata. Acquistato durante l’ultima finestra di calciomercato ma ancora fuori dagli schemi milanisti, colpa soprattutto della lesione al retto femorale sinistro che non ha fatto altro che ritardare il suo inserimento. Solo uno spezzone di partita contro il Torino per il capitano della Spagna che spera di tornare già contro il Venezia. Fonseca può convocarlo ma immaginarlo titolare è impossibile.

Morata non sta ancora bene e ha bisogno di recuperare a dovere, farlo giocare prima dei tempi di recupero stabiliti potrebbe acuire ancora di più i suoi problemi e di conseguenza far slittare il pieno rientro. La sensazione è che l’allenatore portoghese gli concederà qualche minuto con i lagunari ma lo farà con il contagocce, giusto per fargli assaporare piano piano il campo con la speranza di averlo in vista del derby.

Anche lo stesso attaccante, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso di essere già elettrizzato per la sfida ai campioni d’Italia in carica e non vede l’ora di giocare il derby. L’obiettivo di Morata è dunque quello di tornare a piena disposizione entro il 22 settembre, quella è la data nella quale club e tifosi sperano che inizi ufficialmente la sua avventura in rossonero.