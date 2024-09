Milan, il sostituto di Bennacer è già in casa: ma c’è un intoppo

Bennacer infortunato: il club rossonero potrebbe rimpiazzarlo in squadra con qualcuno già sotto contratto e non prendere un parametro zero.

Domenica è arrivata una brutta notizia dal ritiro dell’Algeria. Infatti, Ismael Bennacer ha accusato un infortunio muscolare e potrebbe rimanere fuori per diverso tempo.

Stando alle indiscrezioni trapelate si tratterebbe di una lesione a un polpaccio. Se dovesse essere confermato anche il grado (3°) di tale lesione, allora potrebbero servire fino a 3 mesi per il recupero. Lo strappo muscolare richiede tempo per guarire e il Milan rischierebbe di essere privato del suo giocatore per tante partite. Una vera tegola per Paulo Fonseca in un reparto in cui l’ex Empoli avrebbe fatto decisamente comodo.

Milan, chi può rimpiazzare Bennacer

In Prima Squadra l’allenatore portoghese ha arruolabili Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Quest’ultimo nelle recenti partite è stato impiegato come trequartista, dato che in una mediana a due fatica non poco.

Il Milan avrebbe la possibilità di rivolgersi al calciomercato dei parametri zero, quindi ingaggiare uno di quei giocatori rimasti svincolati. In tal caso, potrebbe sostituire Bennacer solo nella lista Serie A e non in quella Champions League, che permette un cambiamento solo quando c’è un portiere infortunato e il club non è in grado di iscriverne almeno due alla lista A. Il nome ricorrente è quello di Adrien Rabiot, ma le richieste economiche formulate dalla madre-manager Veronique hanno fatto scappare tutte te le squadre europee in questi mesi. Anche se rivedesse le sue pretese, l’ex Juventus è sicuramente indietro di condizione e bisogna capire se abbia davvero le giuste motivazioni per fare parte del progetto.

L’alternativa è quella di dare spazio a un giovane che fa parte del Milan Futuro. I nomi sono due: Kevin Zeroli e Silvano Vos. Il primo è uno dei prodotti del settore giovanile rossonero ed è anche il capitano della squadra under 23 allenata da Daniele Bonera. Un centrocampista molto promettente che giocando in Serie C può maturare ed essere più pronto al salto definitivo in Prima Squadra.

Vos una Prima Squadra l’ha già assaggiata all’Ajax e ha debuttato con il Milan Futuro nella scorsa partita contro il Carpi. Ha impressionato tutti dopo il suo ingresso in campo e l’allenatore avversario ha dichiarato che l’olandese non c’entra nulla con la categoria, così come Alex Jimenez. A differenza di Zeroli, lui non può giocare in Champions League (non è in lista e non può essere inserito ora).