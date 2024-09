Milan, quando rientrano i Nazionali: il programma completo

Fonseca deve attendere qualche giorno per avere a disposizione i giocatori che hanno lasciato Milanello durante la sosta.

Il Milan ha perso tanti calciatori durante la pausa nazionali, Paulo Fonseca ha potuto lavorare con una squadra ridotta in questo periodo. Purtroppo, non c’era alternativa.

Le prime tre giornate di campionato sono andate male per i rossoneri, a cui la sosta avrebbe potuto fare bene per sistemare alcune cose di tipo tattico e non solo. L’allenatore non è ancora riuscito a far applicare le sue idee di calcio e dovrà anche pensare a qualche correttivo, soprattutto per avere una fase difensiva più solida. 6 gol subiti in 3 partite sono decisamente troppi, serve intervenire in qualche modo.

Fonseca attende i nazionali per Milan-Venezia

Per Fonseca è importante lavorare quanto prima con un gruppo più completo possibile. Nella giornata di oggi rientrano Strahinja Pavlovic, Luka Jovic, Rafael Leao e Noah Raveyre. I quattro hanno concluso i rispetti impegni con le nazionali e nella giornata odierna era previsto il loro ritorno in Italia.

Domani toccherà a Mike Maignan, Theo Hernandez e Youssouf Fofana, che stasera con la Francia affronteranno il Belgio nella seconda giornata di Nations League. Rientreranno anche i giovani italiani Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Mattia Liberali. Gli ultimi a rientrare saranno Tijjani Reijnders, Samuel Chukwueze, Hugo Cuenca, Yunus Musah e Christian Pulisic: saranno in Italia mercoledì.

Musah e Pulisic rientreranno dagli Stati Uniti e già si parla della possibilità che in Milan-Venezia in programma sabato sera vada in panchina. Una mossa che servirebbe anche per preservarlo in vista dei big match contro Liverpool e Inter che arriveranno successivamente. Sarà interessante vedere quali scelte di formazione farà Fonseca, se lascerà fuori qualche titolarissimo proprio pensando agli impegni che arriveranno dopo la sfida contro la neopromossa.

Nel caso in cui Pulisic dovesse andare in panchina, il titolare della fascia destra sarebbe Chukwueze. Per lui una grande occasione, dopo aver deluso nelle prime apparizioni stagionali. Un giocatore irriconoscibile rispetto a quello visto nelle amichevoli estive, in cui sembrava aver iniziato con il piglio giusto la nuova annata.

Dopo averli esclusi in Lazio-Milan, difficilmente Fonseca lascerà fuori di nuovo Hernandez e Leao. Salvo sorprese, partiranno dal primo minuto sabato sera. San Siro può essere il palcoscenico giusto in cui spegnere definitivamente le polemiche create per il loro comportamento nel cooling break di Roma. Una buona prestazione di entrambi li aiuterebbe ad allontanare le critiche ricevute.