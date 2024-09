Milan, si allena con la prima squadra: Fonseca può dargli subito spazio

Così può davvero cambiare tutto. Lo scenario sembra chiaro: ecco il futuro del giovane giocatore del Milan, appena acquistato

Gli sono bastati pochi scampoli di partita per conquistare proprio tutti. Chi ha guardato un po’ di Milan Futuro-Carpi di domenica scorsa si è subito reso conto della qualità del giocatore.

Ha subito capito che quel calciatore non può e non deve militare in Serie C. E’ di un altro livello, è pronto per palcoscenici più importanti. Se ne è accorto anche il tecnico della squadra avversaria, che in conferenza stampa, nel post match, lo ha voluto sottolinearlo. Una certezza in più, che conferma le sensazioni che tutto il popolo rossonero aveva avuto: Silvano Vos non può essere un protagonista del Milan Futuro, ma merita qualcosa in più.

Presto capiremo se il Milan dei grandi è troppo per l’olandese, ma la sensazione è che lavorando tanto potrà ritagliarsi il suo spazio con Paulo Fonseca. Il giocatore ex Ajax, arrivato per 2,5 milioni più 2,5 di bonus, d’altronde è stato acquistato per fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro. Le idee del club sono state fin dal primo giorno chiare. Ma forse un calciatore così dominante, sia a livello fisico che qualitativo non se lo aspettavano nemmeno al Diavolo.

Milan, ecco il piano per Vos

Paulo Fonseca non ha certo un centrocampo robusto, dopo gli addii di Yacine Adli e Tommaso Pobega, trovare spazio per Vos potrebbe non essere così complicato. D’altronde in questo momento in mediana ci sono poche certezze. Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana, è vero, sono destinati ad essere titolari inamovibili, ma c’è spazio per altro.

Ismael Bennacer è chiamato a riprendersi il Milan, fisicamente e mentalmente. Ma dall’Algeria non arrivano buone notizie, per l’ennesimo stop dopo una partita con le nazionali. Solo al rientro capiremo le sue reali condizioni.

Musah, poi, va ancora inquadrato tatticamente. Poi c’è Ruben Loftus-Cheek: per l’inglese più passa il tempo, più cresce la sensazione che non sia adatto per giocare da trequartista nel 4-2-3-1. Un passaggio al 4-3-3, come in molti auspicano, aumenterebbero le possibilità di vedere Silvano Vos in prima squadra. Con il cambio di modulo, chiaramente, potrebbe essere occasione anche per Kevin Zeroli, che ormai da più di un anno si allena in prima squadra. Il Milan non si è certo scordato di lui.