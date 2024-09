Retroscena di mercato: il Milan ha già ‘abbandonato’ Fonseca

Questo giocatore è costretto a salutare Paulo Fonseca, anche se forse avrebbe meritato un’altra possibilità nel Milan. Ha dovuto cedere alle regole del mercato, ecco di chi si tratta.

Paulo Fonseca non ha iniziato con il piede giusto la sua esperienza da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è arrivato in rossonero per riportare la squadra ai vertici della classifica, ma sembra che, almeno per il momento, stia avendo qualche difficoltà di troppo. L’inizio della stagione è stato balbettante, il Milan sembra essere troppo vulnerabile in difesa e, in alcuni momenti, anche abbastanza sterile in attacco. Servono rimedi in tempi brevi, altrimenti i tifosi potrebbero assistere ad un’altra stagione senza vittorie.

Fonseca ha dato sicuramente qualche indicazione alla società per provare a piazzare qualche colpo di mercato nelle ultime ore disponibili, ma sarà necessario effettuare anche qualche cessione, per liberare spazio nella lista. Per questo motivo, l’ex allenatore della Roma ha dovuto accettare di perdere dei calciatori sui quali avrebbe voluto puntare e dei quali ha parlato molto bene nel corso dell’estate. È il prezzo da pagare per costruire una rosa all’altezza della storia del club.

Milan, l’addio del giocatore non è stato gradito da Fonseca

Subito dopo l’amichevole con il Monza del 13 agosto, valida per il Trofeo Berlusconi, Paulo Fonseca ha elogiato il lavoro estivo di Saelemaekers, spiegando di aver apprezzato molto la sua duttilità tattica. Il tecnico portoghese ha dichiarato di volerlo con sé durante questa stagione, eppure le cose non sono andate cosi.

Nelle ultime ore di mercato Milan e Roma hanno trovato l’accordo per uno scambio di prestiti tra il belga e Tammy Abraham, anch’egli in parte richiesta di Fonseca. L’allenatore voleva Saelemaekers, ma alla fine ha dovuto cedere e il Milan non è riuscito ad accontentarlo.

Saelemaekers è arrivato al Milan nell’estate del 2020 ed è stato uno dei protagonisti dello Scudetto del 2022. La scorsa stagione ha fatto molto bene in prestito al Bologna e, per questo motivo, il club rossonero ha deciso di farlo tornare alla base. Saelemaekers ha collezionato 141 presenze con la maglia del Milan, mettendo a segno dieci reti, alle quali vanno aggiunti anche quattordici assist. È stato ammonito quindici volte ed è stato espulso due volte. Sono numeri importanti, forse il jolly della nazionale belga avrebbe meritato più spazio nel Milan, ma alla fine il suo futuro è stato altrove.

Il Milan ha deciso per la cessione, la prima grande grana per un Fonseca che intanto stenta a decollare con il club rossonero e che non può più permettersi passi falsi.