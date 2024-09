Allenatore esonerato, Pioli al suo posto: allenerà grandi campioni

Pioli può tornare presto in panchina: arriva un’indiscrezione che lo dà come candidato principale di una squadra molto “chiacchierata”.

Al termine della scorsa stagione il Milan e Stefano Pioli si sono separati, ma il tecnico emiliano è rimasto comunque sotto contratto. Infatti, le parti non hanno trovato l’intesa per la risoluzione anticipata.

Il 31 ottobre 2022, a cinque mesi dalla vittoria dello Scudetto, Pioli rinnovò il contratto fino a giugno 2025. La triade Maldini-Massara-Gazidis credeva molto in lui e decise di non esercitare semplicemente l’opzione per il prolungamento fino a giugno 2024, ma di stipulare un nuovo accordo più lungo. Più lungo e più remunerativo, visto che l’allenatore ha potuto assicurarsi uno stipendio da 4-4,5 milioni di euro netti annui.

Ex Milan, Pioli pronto per una nuova panchina

Il club rossonero avrebbe preferito che Pioli avesse trovato una nuova squadra, ma le indiscrezioni trapelate non hanno poi portato a nulla di concreto. Il suo nome era stato accostato a Napoli, Bologna, Fenerbahce e Al Ittihad. Niente da fare, è rimasto senza panchina. Però qualcosa potrebbe cambiare a breve.

Dall’Arabia Saudita il giornalista Falah Al-Qahtani ha rivelato che l’Al Nassr sta pensando di esonerare Luis Castro per ingaggiare proprio Pioli. L’esonero potrebbe avvenire dopo la prossima partita contro l’Al Ahli, in programma venerdì. La squadra gialloblu ha conquistato 4 punti nelle prime 2 giornate della Saudi Pro League. Il 17 agosto aveva perso 4-1 nella finalissima di Supercoppa contro i campioni in carica dell’Al Hilal.

L’Al Nassr dispone di una squadra forte che ha il potenziale per puntare al titolo. La stella indiscussa è Cristiano Ronaldo, ma in organico ci sono anche altri nomi noti al calcio europeo: Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Otavio e Sadio Mané. Sono stati spesi tanti soldi tra cartellini e stipendi. Il club è di proprietà del fondo sovrano PIF, così come Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad. Il Public Investment Fund possiede anche il Newcastle United in Premier League e a volte ci sono state indiscrezioni su un possibile investimento nel Milan.

Pioli, che sembra essere preferito a Sergio Conceicao, avrebbe l’occasione di tornare ad allenare e di farlo guidando una leggenda come CR7 oltre che altri giocatori forti. Sicuramente firmerebbe un contratto molto ricco, difficile rifiutare offerte con cifre stellari.