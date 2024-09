Ancora un affare sull’asse Milan-Chelsea: lo scarto di Maresca per Fonseca

Il Milan pronto ad acquistare un giocatore fuori dai piani del Chelsea di Maresca: il piano per i rossoneri

Le ultime stagioni sono state piuttosto difficili per il Chelsea, che a fronte di investimenti multimilionari e campagne acquisti a suon di colpi roboanti, non hanno ottenuto in campo risultati apprezzabili. I londinesi, quanto meno, sono riusciti a tornare in Europa e in questa annata provano a ritrovarsi, con Enzo Maresca alla guida tecnica.

Il tecnico italiano si è fatto notare con il gran campionato condotto in seconda serie alla guida del Leicester, riportando le Foxes in Premier League. Quindi, la chiamata dei ‘Blues’, per provare a riportarli in auge. Avvio di stagione comunque non facilissimo, con quattro punti in tre gare di campionato e il playoff di Conference League con il Servette superato con un pochino di sofferenza.

Vedremo che cosa accadrà lungo il percorso, di sicuro Maresca si è presentato a Londra con idee chiare su modo di far giocare la squadra e sugli uomini fondamentali che devono comporla. Il che torna utile in chiave di mercato, specialmente per il Milan.

Tra i rossoneri e il Chelsea ci sono sempre stati buoni rapporti, che nel corso degli anni hanno portato a diversi arrivi da Londra. Giroud, Tomori, Pulisic, solo per ricordare alcuni dei principali colpi nelle ultime stagioni. Adesso, dai ‘Blues’, potrebbe arrivare un altro profilo che per le necessità attuali del Diavolo potrebbe fare assai comodo.

Milan, affare Chukuwemeka: il Diavolo torna alla carica

Si tratta di Chukwuemeka, centrocampista di appena 20 anni, con un notevole potenziale, ma che non è ancora riuscito a esplodere. E che a questo punto potrebbe farlo lontano da Londra, in un campionato diverso dalla Premier League.

Per tutta l’estate, il Chelsea ha provato a cederlo, ma inutilmente. Il giocatore aveva ricevuto negli ultimi giorni richieste dalla Turchia, ma ha preferito rimanere in Inghilterra, attendendo a gennaio qualche proposta più intrigante. Ecco perché il Milan può pensarci seriamente e lo starebbe già facendo, stando a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’. In mezzo al campo, al Diavolo manca qualcosa. E la sessione invernale sarà probabilmente dedicata alla ricerca di un altro centrocampista. Base d’asta 30 milioni di euro, magari con qualche formula creativa per facilitare l’investimento. Vedremo cosa ne penseranno i ‘Blues’.