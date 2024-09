Dalla Nazionale al Milan, ecco il post Bennacer: 30 milioni a gennaio

Il Milan è pronto a cambiare a centrocampo: via Ismael Bennacer, al suo posto arriva il mediano della Nazionale. 30 milioni a gennaio, le ultime

Ismael Bennacer nelle ultime settimane sta diventando sempre più un caso per il Milan. Il centrocampista, infatti, doveva inizialmente andare via durante il mercato estivo, in quanto fuori dal progetto meneghino tanto che al suo posto è arrivato Fofana con il chiaro intento poi di vendere l’algerino. Tutte le piste però alla fine sono saltate, in particolare quella che conduceva in Arabia Saudita, e il giocatore è alla fine rimasto a Milanello, pur non essendo tra le prime scelte di Fonseca.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni, il classe ’97 si è infortunato gravemente in nazionale con la sua Algeria. Si parla di una lesione di terzo grado al polpaccio e questo significherebbe lungo stop. Il rischio è di almeno due o tre mesi ai box per lui. La nuova stagione non è iniziata di sicuro sotto i migliori auspici, da quando è stato al centro del mercato a questo KO.

Milan, individuato il dopo Bennacer: arriverà già a gennaio?

Ci sarà da attendere a lungo prima di rivederlo in campo, intanto in questi mesi terrà banco ancora il suo futuro. Perché sarà anche saltata la sua cessione estiva, ma in vista di gennaio è dato come uno dei principali candidati a lasciare Milanello. Con la dirigenza rossonera che ha già messo nel mirino il potenziale sostituto.

La squadra che segue con più interesse l’algerino al momento è il Marsiglia, si vocifera di un addio in direzione Ligue 1. Intanto sui taccuini di Moncada, Furlani e Ibrahimovic è finito di prepotenza Samuele Ricci, protagonista in questi giorni con la Nazionale dove si sta ritagliando un ruolo di primissimo piano. Tra i migliori contro la Francia (dove ha addirittura “osato” un dribbling su Mbappè), il centrocampista del Torino può essere davanti all’anno della consacrazione tra club e Nazionale.

Il suo nome era già stato attenzionato in passato a Milanello, può tornare a maggior ragione in auge ma ci sarà da convincere Cairo con un’offerta che si avvicini ai 30 milioni di euro. Il presidente granata non intende svendere il proprio gioiello e anzi, con queste prestazioni, giocherà al rialzo. Al momento è solo una suggestione, tra qualche mese si vedrà. Dipenderà, prima di tutto, anche da cosa deciderà di fare Bennacer.