Fonseca ha sciolto l’ultimo dubbio, la formazione è già stata scelta

L’allenatore portoghese sembra aver già preso una decisione precisa in vista di Milan-Venezia: le ultime notizie.

I rossoneri hanno iniziato molto male il campionato 2024/2025: solo 2 punti conquistati in 3 giornate. Dopo la pausa nazionali serve un deciso cambio di marcia, a partire dalla prima partita in programma per sabato 14 settembre a San Siro contro il Venezia.

La neopromossa veneta ha ottenuto un punto finora e probabilmente verrà a Milano con la determinazione di difendersi bene e sfruttare le occasioni eventuali il Milan concederà. La squadra di Paulo Fonseca ha subito 6 gol in 3 giornate, dimostrando una grande fragilità in fase difensiva. Certamente l’allenatore portoghese deve trovare una soluzione per avere un campo una formazione più equilibrata, al momento le sue idee di calcio annunciate nella prima conferenza stampa non sono state messe in pratica.

Fonseca, la decisione per Milan-Venezia

Man mano che rientreranno i giocatori che sono stati convocati dalla rispettiva nazionale, Fonseca potrà lavorare sul alcuni accorgimenti tattici. Il tempo sarà poco, dato che sabato i rossoneri saranno già in campo. E dopo il match contro il Venezia ne arriveranno due molto più difficili contro Liverpool (martedì 17 settembre) e Inter (domenica 22 settembre). In poco tempo va trovata una quadra.

In vista di Milan-Venezia ci sono alcune scelte nei vari reparti che Fonseca deve prendere. Una di queste riguarda il terzino destro titolare. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate da Milanello, l’orientamento del mister è quello di confermare Emerson Royal. Il brasiliano non ha impressionato nelle prime apparizioni in maglia rossonera, ma l’intenzione è di continuare a dargli fiducia e di sperare che al più presto dimostri di valere i 15 milioni di euro investiti per l’acquisto del suo cartellino.

L’ex Tottenham aveva debuttato a Parma, subentrando nel secondo tempo di una partita che è stata disastrosa per tutto il Milan (sconfitto 2-1). Proposto dall’inizio contro la Lazio allo stadio Olimpico, ha disputato dei primi 45 minuti senza infamia e senza lode per poi crollare nella ripresa, quando non è riuscito a contenere Nuno Tavares sulla fascia. Infatti, Fonseca lo ha dovuto sostituire per cercare di mettere una toppa.

L’allenatore portoghese è convinto che Emerson Royal possa esprimersi su ben altri livelli e lo possa dimostrare solo giocando con continuità. Una bocciatura adesso non gli farebbe bene. Giusto che venga impiegato anche in Milan-Venezia, un match in cui i rossoneri partono nettamente favoriti. Per Liverpool e Inter la scelta può essere eventualmente rivista se la prestazione del terzino destro fosse troppo negativa sabato a San Siro.

La formazione dovrebbe essere la seguente: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.