Formula 1 sotto shock: Verstappen e Alonso compagni di squadra

Verso il Gran Premio dell’Azerbaigian arrivano sorprese in Formula 1: Max Verstappen e Fernando Alonso compagni di squadra? La notizia.

Mobilità, non soltanto quando si è alla guida in pista ma anche quando si creano e si partecipa agli eventi che formano la parte viva del Circus. La Formula 1 è tutt’altro che statica, anche quando c’è un weekend di pausa, come quello che ha separato l’ultimo appuntamento europeo del 2024 a Monza e il GP dell’Azerbaigian. Stavolta a fare notizia sono Max Verstappen e Fernando Alonso.

Si tratta di due volti iconici della F1: l’olandese è la grande figura del presente, sebbene nella stagione attuale la McLaren e la Ferrari stiano riuscendo a insidiare la continuità dei successi della RedBull negli ultimi anni, mentre Fernando Alonso è un campione veterano, nonostante la sua tenuta e il suo vincolo con Aston Martin assicurino che ha ancora molto da dire in pista.

Lo sa bene Max Verstappen ed è per questo che il pilota del team austriaco ha espressamente dichiarato di volere lo spagnolo come compagno di squadra. Una notizia che non lascia indifferenti: si tratta di una dichiarazione di stima importante, sopratutto se da parte di un pilota che si avvicina al quarto titolo mondiale. Tuttavia una delle grandi virtù di Verstappen è avere lucida prospettiva, perciò il riferimento è a un piano futuro.

F1, Verstappen chiama Alonso in squadra: cosa sta accadendo nel Circus

Se pensa a nuove sfide da affrontare lontano dal circuito della F1, Max Verstappen pensa a La 24 ore di Le Mans e sceglierebbe senza ombra di dubbio Fernando Alonso per gareggiare insieme. Spesso lo ha dichiarato, come riferisce ‘ElGolDigital’: “Sarebbe incredibile fare squadra con Fernando”. Secondo il pilota della RedBull, insieme realizzerebbero la combinazione perfetta di talento ed esperienza. D’altronde, la leggenda spagnola già sa cosa vuol dire vincere a Le Mans, siccome l’ha fatto in due occasioni, nel 2018 e nel 2019, confermandosi come uno dei piloti più completi e versatili.

La squadra ideale di Verstappen si completerebbe poi aggiungendo un ex pilota di Formula 1: suo padre Jos. Sembra che papà Verstappen non sia particolarmente entusiasta di partecipare, ma Max spera di poterlo convincere: “Continuo a dirgli che dobbiamo farlo. Lui non vuole, ma sarebbe geniale”. Certezze ad oggi non ce ne sono, ma scalda già il cuore prima che i motori immaginare l’esperienza vincente di Fernando Alonso e il talento unico di Max Verstappen uniti in una competizione così affascinante come quella di Le Mans. Il tempo dirà.