Il Bologna guarda ancora in casa Milan: pronto il colpo per il 2025

Il Bologna continua a guardare in casa Milan in ottica mercato, pronto il colpo per il 2025: gli ultimi aggiornamenti

In attesa del rientro di tutti i nazionali, il tecnico Fonseca lavora con chi è rimasto a Milanello per preparare al meglio la gara di sabato sera contro il Venezia. Poi sarà solo ed esclusivamente Champions League: nel corso del nuovo format della Uefa i rossoneri se la vedranno sin da subito con un avversario difficile come il Liverpool.

Nella massima competizione europea farà il suo esordio assoluto anche il Bologna di Vincenzo Italiano pronto a fare bella figura in Europa. Anche se gli ultimi risultati ottenuti in campionato non la vedono affatto come favorita. Nel frattempo, però, i felsinei si stanno concentrando sul calciomercato per la prossima stagione.

L’obiettivo è quello di bussare, ancora una volta, alle porte del Milan per assicurarsi le prestazioni del calciatore. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta visto che, poco più di un anno fa, i rossoblù avevano chiuso per l’arrivo in prestito di Alexis Saelemaekers. Il belga, alla fine, non è stato riscattato dagli emiliani che hanno virato su altri obiettivi.

Bologna piazza il colpo dal Milan, Calabria arriva gratis nel 2025

In attesa dell’esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, i felsinei guardano con attenzione alla prossima sessione estiva del calciomercato. L’obiettivo principale è quello di assicurarsi le prestazioni di Davide Calabria. Non è affatto un mistero che il capitano rossonero sia in scadenza di contratto il 30 giugno del prossimo anno. Molto difficile, però, che possa concretizzarsi un rinnovo tra le due parti. Proprio i rossoblù vorrebbero puntellare e rinforzare la difesa con l’arrivo del classe ’96.

Il nativo di Brescia, però, potrebbe arrivare solamente in un caso: ovvero con un’altra qualificazione in Europa da parte del team emiliano. Le richieste per il quasi 28enne (da compiere il prossimo 6 dicembre) di certo non mancano. Soprattutto all’estero dove continuano a monitorare la sua situazione. L’obiettivo del calciatore è quello sì di rinnovare, ma a patto che il suo ingaggio venga modificato e che possa subire un aumento.

Difficile, però, che la società possa accontentare le sue richieste e quelle dell’entourage. Attualmente percepisce uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione (più bonus). Proprio il club di via Aldo Rossi vorrebbe mantenere la stessa cifra e prolungare l’accordo almeno fino al 2027. Richiesta che, però, non piace al terzino che sta iniziando a guardarsi attorno. Il Bologna, intanto, aspetta e spera.