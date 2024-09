Milan, 40 richieste per l’attaccante: ora segna e il prezzo sale alle stelle

Un giocatore accostato al Diavolo nel recente passato ha iniziato bene la stagione: il suo club fa una rivelazione.

Per il Milan rinforzare l’attacco era una priorità nel calciomercato estivo 2024 e alla corte di Paulo Fonseca sono arrivati ben due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Due giocatori con caratteristiche un po’ diverse ed entrambi potenzialmente molto utili all’allenatore portoghese, che può contare anche su Luka Jovic come terza punta.

Non è un segreto che la società rossonera abbia provato a prendere Joshua Zirkzee prima di virare con decisione su Morata. L’olandese era la prima scelta, ma non c’erano le condizioni per chiudere l’affare, troppo alta la commissione richiesta dal manager Kia Joorabchian. È stato il Manchester United a voler fare l’investimento. Impossibile prendere anche un altro attaccante molto apprezzato dalla dirigenza, ovvero Benjamin Sesko. A differenza di Zirkzee, che aveva una clausola di risoluzione da 40 milioni di euro, per lo sloveno bisognava pagarne circa 75. Poi il giocatore ha deciso di rimanere a Lipsia firmando il rinnovo del contratto.

Milan, un ex obiettivo sta brillando

Nel corso dei mesi non sono mancati i nomi di centravanti accostati al Diavolo e nella lista c’era anche Jhon Duran. Il 20enne colombiano era stato indicato come idea di mercato del Milan già nel gennaio scorso, poi ci sono stati altri rumors in estate. Non se ne è fatto nulla, visto l’elevato prezzo fissato dall’Aston Villa, che oggi può essere contento della sua permanenza.

Duran ha iniziato bene la stagione: 2 gol nelle prime 3 giornate di Premier League. Entrambi sono stati decisivi: il primo ha regalato la vittoria 2-1 sul West Ham, il secondo è servito al raddoppio nel successo 2-1 contro il Leicester City. Proprio il West Ham era stato uno dei club che aveva cercato di comprarlo nel corso della sessione estiva del calciomercato, ma non ha avuto successo. Stesso discorso per un altro obiettivo degli Hammers, Abraham, che ha preferito il Milan.

Per Duran è fondamentale farsi spazio anche nella Colombia, dove al momento non è titolare. Ma nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Perù è stato decisivo da subentrante con un assist che ha portato all’1-1 definitivo contro il Perù. Il prossimo impegno dei Cafeteros è contro l’Argentina, un rematch della finale di Copa America 2024: l’attaccante nato a Medellin dovrebbe partire dalla panchina di nuovo, ma si farà trovare pronto in caso di subentro.

L’Aston Villa si ritrova a dover gestire l’esplosione di Duran e anche la presenza di Ollie Watkins, che nella scorsa stagione ha realizzato 27 gol e 13 assist. Il director of football operation Damian Vidagany in un’intervista al Daily Mirror ha confermato che il colombiano voleva andarsene in estate: “Sì. È normale, perché vuole giocare. Non c’erano meno di 40 club che volevano Duran, tutti lo volevano“. Sicuramente il prezzo può schizzare alle stelle se il rendimento del calciatore si confermerà su alti livelli nei prossimi mesi. Nei mesi scorsi si parlava di una richiesta da 35-40 milioni, può salire a fine stagione.