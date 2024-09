@ML – Milan-Venezia, la risposta più bella: succederà a San Siro

Torna la Serie A e quindi anche il Milan: contro il Venezia a San Siro è arrivata la risposta più bella

Ricominciare da zero. Il Milan deve cancellare quanto accaduto finora, riordinare le idee e ripartire col piede giusto. Per farlo, sabato contro il Venezia c’è solo una cosa da fare: vincere. Bisogna farlo tutti insieme, a partire da Leao e Theo Hernandez; mettere da parte quanto accaduto e ripartire. Fonseca lo sa ed è per questo che, a meno di sorprese, li schiererà di nuovo dal primo minuto.

Oltre ai suoi migliori giocatori, ad una miglior sistemazione tattica e ad un atteggiamento diverso, il Milan ha sicuramente bisogno anche del supporto dei propri tifosi. Che non è mai mancato in queste prime tre partite, anzi, contro il Torino hanno fornito la spinta necessaria per la rimonta finale. Nonostante gli ultimi anni difficili, San Siro ha sempre risposto presente; lo ha fatto anche nelle ultime giornate della scorsa stagione, con una protesta in corso; in silenzio sì, ma sempre presenti. E lo saranno anche sabato contro il Venezia per iniziare, tutti insieme, questo nuovo percorso.

Milan-Venezia, in 70mila a San Siro: la probabile formazione

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, sabato sera è previsto quasi il tutto esaurito a San Siro: 70mila persone pronte a supportare la squadra e a trascinarla verso una importante e fondamentale vittoria. Tre punti e basta: da qui non si scappa, e per questo sarà necessario tutto l’aiuto possibile, in campo e sugli spalti.

I tifosi si preparano quindi a dare il loro apporto. Sarà però fondamentale scendere in campo con il piglio giusto, e soprattutto con maggior ordine tattico. Nelle prime tre partite di campionato si è visto tanto atteggiamento negativo e tanta confusione. Nonostante la sosta, non c’è stato tempo per lavorarci come si dovrebbe; mezza rosa è andata in giro per il mondo per rispondere alle chiamate delle Nazionali. Da oggi i primi rientri, che si concluderanno soltanto giovedì con il ritorno di Musah e Pulisic, che a questo punto, a due partite dal match col Venezia, potrebbero non farne parte e iniziare dalla panchina. La probabile formazione, quindi, è quasi annunciata: Maignan in porta, Emerson Royal e Theo Hernandez i terzini, in mezzo Tomori e Pavlovic (ma occhio alla candidatura di Gabbia), Fofana e Reijnders a centrocampo, Chuwkeuze, Loftus–Cheek e Leao i trequartisti dietro la punta Abraham.