Ultim’ora, clamorosa decisione di Emerson Royal: è ufficiale

Approfondita durante la sosta per le Nazionali, Emerson Royal ha preso una decisione importante a poche settimane dall’arrivo a Milano.

Cresciuto nel Ponte Preta con esperienza di una stagione al Barcellona e un percorso col Tottenham, Emerson Royal è arrivato al Milan durante questa estate per rinforzare la difesa rossonera. Il terzino brasiliano è stato ingaggiato a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 3 milioni di euro al club inglese e ha già compiuto il suo esordio col Milan, in occasione della gara di campionato contro il Parma, subentrando a Davide Calabria.

Secondo le indiscrezioni in circolazione, in vista della sfida che il Milan affronterà contro il Venezia, sabato sera a San Siro, Emerson Royal potrebbe ritrovarsi favorito nell’11 titolare rispetto al compagno di squadra italiano. La formazione ha ripreso gli allenamenti a Milanello, mentre una parte dei calciatori è impegnata con le Nazionali, e mister Fonseca studia questa possibilità dal primo minuto per la difesa.

Eventualmente per il difensore brasiliano sarà anche la prima occasione utile per riscattarsi dopo un esordio non del tutto convincente. D’altronde il calciatore ha sicuramente bisogno di tempo per ambientarsi a un campionato del tutto nuovo e anche familiarizzare con l’idea di calcio che l’allenatore portoghese sta cercando di trasmettere ai suoi e che al momento è chiaro che abbia bisogno di rodaggio. In questo clima di grande concentrazione, il brasiliano ha preso anche un’altra decisione: tornare sui libri.

Milan, Emerson Royal vuole conquistare i tifosi e nel frattempo torna a studiare

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, col trasferimento in Italia, da lui fortemente voluto, il terzino verdeoro ha deciso di riorganizzare le priorità della sua giornata e dedicare una parte importante della stessa allo studio. Una scelta che nasce evidentemente dal desiderio di gestire autonomamente i propri affari e non farsi trovare impreparato quando sarà tempo di pensare a un futuro lontano dal campo.

Il 22 del Milan si è perciò iscritto a un corso di Business Administration presso la Logos University International, ovvero un’università telematica di area europea che ha sede a Parigi.

Quindi di dedicherà a un ramo dell’Economia Aziendale, che gli darà le fondamenta necessarie per poter gestire direttamente con sapienza e coscienza i guadagni e gli investimenti, non servendosi soltanto delle conoscenze di professionisti o del suo entourage.

D’altronde, Emerson Royal, dopo le scuole superiori, aveva già seguito un corso in High Sports Performance organizzato da un centro di ricerca e ha partecipato agli studi di neuroscienze per capire il suo comportamento in campo. Una dimostrazione di ampie vedute che dice molto sull’impegno e sulla disciplina del calciatore rossonero.