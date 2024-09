Bennacer fuori a lungo, ecco il sostituto: la mossa del Milan

L’infortunio di Bennacer crea un problema di non poco conto al Milan, che ora corre ai ripari: ecco la mossa per accontentare Fonseca

Il centrocampista algerino ha riportato un problema muscolare piuttosto serio al polpaccio e rischia di saltare fino a 3 mesi di stagione. I rossoneri devono cercare di ovviare alla sua assenza nel migliore dei modi e hanno già un piano.

Il grave infortunio di Ismael Bennacer ha costretto il Milan a rivedere in parte i propri piani. I rossoneri avevano cercato di vendere il centrocampista algerino in Arabia Saudita prima della chiusura del mercato. Un tentativo che avrebbe portato all’ingaggio di Manu Kone, finito poi alla Roma. Con il centrocampista francese c’era già l’accordo ma serviva monetizzare per presentare la giusta offerta al Borussia Monchengladbach.

Fonseca ha avuto dal mercato Fofana, come richiesto, che numericamente ha preso il posto di Adli e pensava di essere comunque coperto con Loftus-Cheek e Reijnders. Questo infortunio di Bennacer chiaramente complica e non poco i piani, perché adesso ci sono gli uomini contati in mediana, considerando anche Musa come centrale. Quattro profili per tre posti sono in effetti non sufficienti per ovviare ad una stagione così piena di impegni. La lesione al polpaccio dovrebbe tener fuori l’ex Empoli per un periodo complessivo di 2-3 mesi (ancora da stabilire con esattezza), quindi c’è il rischio di rivederlo a Natale.

Il Milan punta sui giovani: al posto di Bennacer spazio a Zeroli e Vos

Con queste premesse i tifosi si immaginavano uno sforzo da parte della società per andare ad ingaggiare Adrien Rabiot, ancora svincolato e senza squadra. Il francese ex Juve era in cima alla lista dei desiderata di Fonseca, ma le folli richieste di ingaggio da parte della madre hanno frenato ogni genere di trattativa. Senza l’uscita di Bennacer è diventato impossibile mettere a bilancio un altro costo così oneroso per l’emolumento. Rabiot non vestirà quindi la maglia del Milan in questa stagione. Per ovviare alle carenze di rosa a centrocampo si sta infatti pensando di attingere ai giovani del settore giovanile.

In particolar modo, come riportato anche dall’edizione odierna di Tuttosport, a Milanello sono convinti che Kevin Zeroli e Vos possano essere sufficienti per allungare le opzioni a disposizione di Fonseca. A loro si può aggiungere anche Liberali, forse il più talentuoso tra le fila di Milan Futuro. La linea verde rientra nelle scelte di Cardinale e almeno per questi mesi sarà l’opzione sposata per ovviare al problema di rosa.