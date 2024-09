Fonseca fa fuori un senatore, caos Milan: l’esclusione fa rumore

Ancora rivoluzione da parte di Paulo Fonseca, pronto a stravolgere nuovamente il Milan in vista della ripresa: questa volta lascia fuori lui.

Il primo giro di Nations League si è ufficialmente concluso, ottima prova da parte dell’Italia che ha abbandonato la sosta dopo aver ottenuto il punteggio pieno battendo Francia e Israele. La rinascita degli azzurri dovrà essere uno stimolo anche per il Milan di Paulo Fonseca a caccia ancora della sua prima vittoria in gare ufficiali. In occasione della ripresa il tecnico sta già pensando di stravolgere la propria formazione.

Altra esclusione eccellente da parte del nuovo allenatore rossonero che continua a far discutere con le sue scelte. Dopo aver tenuto fuori i veterani Theo Hernandez e Rafael Leao contro la Lazio, ora tocca ad un altro senatore. Mossa che come al solito ha diviso nuovamente i tifosi.

Sabato 14 settembre il Diavolo tornerà in campo e lo farà in casa, in quel giorno il club avversario a San Siro sarà il Venezia. I veneti sono tornati in Serie A quest’anno ma ciò non rappresenta un valido motivo per abbassare la guardia. Fonseca, dal proprio canto, sembra non volere sentire ragioni: la formazione anti lagunari sta prendendo forma.

Milan, Fonseca ha deciso: ne fa fuori un altro

In attesa di avere tutto il gruppo a disposizione, c’è ancora chi deve rientrare dagli impegni delle nazionali, Fonseca ha già svolto le prime prove tattiche in quel di Milanello. Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi, chi rischia fortemente di rimanere fuori dalla sfida è il capitano designato Davide Calabria. Il nuovo arrivato ha lavorato bene e sembra andare verso la conferma dal primo minuto.

Tutto su Emerson Royal, il tecnico ha deciso e stando ai primi allenamenti in vista del Venezia sabato sera il brasiliano dovrebbe essere confermato tra i titolari. L’ex Tottenham ha saltato il match d’esordio contro il Torino perché non era ancora a disposizione ma nelle successive due partite, contro Parma e Lazio, si è lentamente preso il posto da titolare a destra in difesa.

Seconda panchina consecutiva in vista per il ventisettenne Calabria, è cresciuto con addosso i colori rossoneri, che quest’anno si giocherà il ruolo di terzino destro titolare proprio con il nuovo arrivato. Per il Milan è comunque un bene avere più soluzioni visto che anche quest’anno il calendario sarà più fitto che mai. Ancora qualche giorno di lavoro e si tornerà a giocare.