Il piano è pronto, via Maignan in estate: il Milan ha scelto il sostituto

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Il club rossonero ha già individuato il suo sostituto. Ecco di chi si tratta.

Mike Maignan è uno dei portieri più forti e apprezzati d’Europa. È arrivato al Milan con l’arduo compito di sostituire Donnarumma, ma ha subito fatto innamorare tutti con le sue parate, riuscendo anche a vincere uno Scudetto al primo anno in rossonero. Il portiere francese è molto abile tra i pali, ma è bravo anche nel gioco con i piedi, fondamentale nel calcio moderno. Proprio per questo motivo, il suo nome è nel taccuino di diversi direttori sportivi europei.

I tifosi del Milan vorrebbero vederlo a San Siro ancora per molti anni, ma Maignan potrebbe cambiare maglia alla fine di questa stagione. Il suo valore è molto alto, proprio come lo stipendio che chiede per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2026. Qualora il Milan non dovesse riuscire a trovare un accordo con l’ex portiere del Lille, quest’ultimo potrebbe lasciare il Milan nell’estate 2025. Sembra che Zlatan Ibrahimovic ed i suoi collaboratori abbiano già individuato un possibile sostituto.

Okoye al posto di Maignan nel 2025?

Mike Maignan deve rinnovare il contratto con il Milan, in scadenza tra poco meno di due anni, altrimenti il club rossonero potrebbe essere costretto a cederlo la prossima estate. Le pretendenti non mancano e Mike troverebbe squadra in pochissimo tempo. La dirigenza è fiduciosa sul suo rinnovo, ma sta comunque cercando un sostituto. Sembra che il primo nome della lista di Ibrahimovic sia quello di Maduka Okoye, estremo difensore dell’Udinese, nato nel 1999 in Germania, ma di nazionalità nigeriana.

Okoye viene da una stagione molto importante in bianconero e sembra che quest’anno abbia addirittura migliorato il suo rendimento. Si tratta di un portiere piuttosto reattivo, bravo con i piedi e nelle uscite alte, ma con grandi margini di miglioramento. Il costo del suo cartellino non è elevato, proprio come il suo ingaggio, quindi rientrerebbe senza problemi nelle politiche economiche e finanziarie che il Milan sta portando avanti negli ultimi anni.

Potrebbero bastare circa dieci milioni di euro per portarlo a San Siro, forse l’Udinese potrebbe provare a strappare anche qualche bonus o un paio di giovani in prestito. Okoye è un portiere che ha attirato l’attenzione anche di altri club in giro per l’Europa, soprattutto quelli della Bundesliga. Per questo motivo, se il Milan dovesse rendersi conto di avere poche possibilità di prolungare il contratto di Maignan, potrebbe buttarsi a capofitto sul portiere dell’Udinese.