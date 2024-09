Infortunio Bennacer, il Milan corre ai ripari: un ex Juve al suo posto!

Il Milan è pronto a rimpiazzare l’infortunato Ismael Bennacer con un nuovo centrocampista. Nel mirino c’è un ex talento juventino.

In attesa di trovare la prima vittoria stagionale in campionato, visti i soli 2 punti conquistati nelle tre partite iniziali, il Milan deve fare i conti con la malasorte. Già nelle ultime annate i tifosi avevano dovuto fare i conti con una rosa letteralmente falcidiata dagli infortuni, soprattutto di natura muscolare.

La colpa di tale ecatombe è stata spesso imputata all’ex allenatore Stefano Pioli, reo di gestire in maniera negativa ed insufficiente la preparazione atletica in estate. Troppi sovraccarichi, cambi di ritmo e soluzioni poco studiate in allenamento. Ma anche Paulo Fonseca, colui che guida il Milan da questa stagione, sta cominciando ad avere a che fare con gli infortuni.

Ha fatto scalpore lo stop di Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe ’97 che sembrava potesse partire, in direzione Arabia Saudita, nell’ultima sessione di calciomercato. Invece il numero 4 del Milan è rimasto, ma a caro prezzo: si è infatti procurato una lesione di terzo grado al polpaccio, stop davvero pesante che rischia di tenere fuori dai campi l’ex Empoli per 2-3 mesi. Dando così al Milan la conferma della necessità di almeno un altro mediano da acquistare.

Bennacer out, il Milan pesca direttamente in Serie A

Per Bennacer è l’ennesima conferma di come, a livello muscolare, non rappresenti più una scelta affidabile sul lungo periodo. L’algerino, da quando indossa la maglia del Milan, ha saltato numerosissime partite. Basti pensare solo all’intervento alla cartilagine del ginocchio che nel 2023 gli ha fatto saltare più di 6 mesi di impegni.

Inevitabile, viste le condizioni ormai sempre più delicate di Bennacer, pensare ad un sostituto, ad un nuovo rinforzo a centrocampo per il prossimo futuro. Lo sguardo dei dirigenti Milan sembrerebbe essersi posato su un mediano con un passato a tinte bianconere. No, non si tratta di Adrien Rabiot, lo svincolato di lusso con cui Furlani ha provato un approccio a fine agosto senza risultati.

Il Milan starebbe valutando un altro ex Juve: Rolando Madragora, centrocampista tecnico e di inserimento, di piede mancino e molto simile a Bennacer per caratteristiche tecniche e tattiche. Infatti l’attuale mediano della Fiorentina sa agire da regista davanti alla difesa e da mezzala senza troppi problemi, visto il suo enorme dinamismo.

Mandragora ha il contratto in scadenza nel 2026 con i viola, ma potrebbe diventare un nome caldo in casa Milan per la sessione di mercato di gennaio. Finora il tecnico Palladino lo ha sempre utilizzato in mezzo al campo, ma con i recenti arrivi di Bove, Cataldi e l’ex rossonero Adli, l’ex bianconero potrebbe anche essere sacrificato in uscita.