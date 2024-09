@ML – Infortunio Bennacer: l’esito degli esami

E’ arrivata la nota da parte del Milan sulle condizioni di Ismael Bennacer. Confermata la severità dell’infortunio

Tutto confermato. Grave infortunio per Ismael Bennacer. L’algerino, che si è fermato con la Nazionale algerina, nel corso di un allenamento, ha riportato un’importante lesione al polpaccio.

Il comunicato non lascia davvero alcun dubbio: “Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”. Una brutta tegola per il Milan, che dovrà fare a meno del suo centrocampista per parecchio tempo. Nessuna stima precisa sul rientro in campo, ma è molto probabile che l’ex Empoli abbia già chiuso con il 2025.

La situazione, dunque, andrà monitorata con attenzione nelle prossime settimane, per capire come muoversi. Dal mercato – come scritto più volte – al momento non arriverà nessuno. Il Milan, che si aspettava un responso del genere, ha scelto di dar fiducia ai propri giovani. Saranno così Silvano Vos e Kevin Zeroli, di fatto, a sostituire Ismael Bennacer. L’olandese potrà giocare solamente in Serie A; l’italiano, invece, potrà farlo anche in Champions League.

Milan, problemi per gennaio: il punto

Ismael Bennacer, come è noto, era con le valigie in mano e pronto a salutare la squadra già in estate. La mancanza di offerte dall’Arabia Saudita e il poco tempo a disposizione per chiudere con Atletico Madrid, ma soprattutto Marsiglia, hanno però bloccato tutto.

L’addio dell’algerino era di fatto stato rimandato a gennaio, ma ora le cose potrebbe cambiare ulteriormente. Andrà capito se Roberto De Zerbi e Diego Pablo Simeone avranno ancora voglia di puntare su Bennacer. Servirà soprattutto comprendere se l’algerino già a gennaio avrà recuperato perfettamente dall’infortunio. Tanti punti interrogativi che non vanno dormire sonni tranquilli al Diavolo, che deve adesso fare i conti con un giocatore, tra i più pagati della rosa, con i suoi quattro milioni di euro netti a stagione, ormai ai margini.

Il Diavolo a prescindere dalla cessione di Bennacer, in inverno, potrebbe comunque decidere di intervenire sul mercato. Molto chiaramente dipenderà da come Silvano Vos e Kevin Zeroli, che oggi sono allenati con Paulo Fonseca, risponderanno sul campo. Il tempo dare risposta a tutte le domande.