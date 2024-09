@ML – Milan, riecco Morata: le ultime da Milanello

Alvaro Morata è pronto a dare una mano al Milan. Il calciatore ha voglia di esserci già contro il Venezia: il punto della situazione

La tanto attesa notizia è finalmente arrivata. Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo. MilanLive.it può, infatti, confermare che l’attaccante spagnolo si è allenato regolarmente con il resto della squadra.

L’ex Atletico Madrid si è dunque messo definitivamente alle spalle i problemi muscolari che lo avevano costretto a saltare le sfide contro il Parma e la Lazio. Una doppia assenza pesante dopo che Morata era risultato subito decisivo, segnando nel match d’esordio contro il Torino. Lo spagnolo può dunque riabbracciare il suo stadio. San Siro, d’altronde, è pronto a vestirsi a festa, con oltre 70mila tifosi.

Morata si prepara così a tornare tra i convocati per la partita contro il Venezia, valevole per la quarta giornata di Serie A. Difficile immaginare un suo utilizzo dal primo minuto contro gli uomini di Eusebio Di Francese, ma saranno i prossimi giorni a dirci la verità. Verosimilmente si accomoderà in panchina, lasciando spazio a Tammy Abraham, che si è allenato bene in questi giorni durante la sosta per le nazionali.

Milan, Morata vuole il derby: il piano dello spagnolo

Alvaro Morata, come detto, tornerà a disposizione contro il Venezia. Metterà minuti nelle gambe per far crescere la propria condizione fisica.

Il pensiero chiaramente va al derby, ma martedì c’è un’altra super sfida da giocare, quella contro il Liverpool, per la prima giornata di Champions League. Il programma potrebbe prevedere ancora Tammy Abraham titolare, ma il minutaggio dello spagnolo è chiaramente destinato ad aumentare. L’obiettivo è quello di essere titolare contro l’Inter.

Morata ha dimostrato di vivere per questo tipo di partite e il Milan ha bisogno di un calciatore decisivo come lui. Ha bisogno del suo carattere, della sua leadership per trainare un gruppo che spesso va in tilt alla prima difficoltà. Morata dunque è ormai pronto. Non lo è ancora, invece, Malick Thiaw. Il tedesco, che ha saltato la sfida contro la Lazio, ha lavorato ancora a parte, con un allenamento personalizzato. Sono dunque tre i centrali a disposizione di Paulo Fonseca, Gabbia che insidia Tomori, e chiaramente Pavlovic. Venerdì il tecnico portoghese deciderà su chi puntare. Non è da escludere un rilancio dell’italiano, fin qui senza alcuna presenza.