Addio Milan: pista turca last minute

Addio last minute in Casa Milan. Può succedere proprio in queste ore: la pista turca è diventata una possibilità concreta

In alcuni paesi il calciomercato non si è ancora chiuso. In Turchia, ad esempio, il gong arriverà solo nella giornata di domani, 13 settembre. Un’opportunità che stanno prendendo in considerazione sempre più calciatori.

Il livello della Süper Lig, d’altronde, si è alzato, con i top team che hanno fatto la voce grossa sul mercato. Basti pensare all’arrivo al Fenerbahce di un allenatore importante come Jose Mourinho, che potrà allenare anche l’ex Fiorentina, Amrabat. Ma non dimentichiamoci dell’acquisto da parte del Besiktas di Ciro Immobile, capocannoniere più volte in Serie A e simbolo della Lazio degli ultimi anni. La sua avventura ad Istanbul è cominciata chiaramente segnando e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vorrà fare lo stesso anche Victor Osimhen. Il nigeriano non è riuscito a trasferirsi in nessun top team, come avrebbe voluto lo stesso giocatore, ma anche il Napoli, che già dallo scorso anno aveva deciso di separarsi dal suo bomber. La Turchia è diventata un’opportunità una volta che si è chiuso il mercato nelle cinque leghe più importanti. Il calciatore ha così accettato il Galatasaray con la formula del prestito.

E’ chiaro che il club giallorosso è solo una meta di passaggio e la sua avventura ad Istanbul potrebbe chiudersi addirittura a gennaio, qualora qualcuno dovesse presentarsi con la giusta offerta per il Napoli. Il Galatasaray, però, ha già un organico di tutto rispetto, soprattutto in avanti dove può contare su Mauro Icardi e Mertens.

Calciomercato Galatasaray: i turchi guardano in Casa Milan, idea Ballo-Toure

Ma il mercato dei giallorossi non è ancora finito e in queste ore sta provando in tutti i modi a sbloccare l’affare Nicola Zalewski, con la Roma.

L’accordo economico con il calciatore è stato raggiunto sui 2 milioni di euro netti a stagione e con i giallorossi le parti sono ormai vicine, ma l’esterno non appare ancora totalmente convinto di lasciare la Capitale.

Il Galatasaray vuole comunque mettere le mani su un terzino sinistro e proprio per questo sta guardando ancora in Serie A per cautelarsi. Un’idea porta a Mario Rui, in uscita dal Napoli, l’altra a Ballo-Toure del Milan. L’ex Monaco è stato fin qui poco propenso ad accettare il campionato turco, ma la prospettiva di restare fuori rosa fino a gennaio potrebbe fargli cambiare idea. Non resta che attendere e capire se ci saranno evoluzioni in queste prossime ore.