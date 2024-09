Caos Verstappen, l’annuncio scatena la bufera in F1

Situazione non facile per la Red Bull e Verstappen: arriva il duro commento di un ex della F1.

Da qualche gran premio la Red Bull non è più dominante come nella prima parte di stagione e il vantaggio di Max Verstappen in classifica è diminuito. Pur ancora distanti, i rivali hanno iniziato a prendere un po’ di fiducia e a sperare di poter riaprire la corsa per il titolo piloti della Formula 1.

Lando Norris è a 62 lunghezze dal tre volte campione del mondo e deve cercare di capitalizzare al meglio il lavoro fatto da McLaren, che da qualche GP sembra avere la monoposto migliore della griglia. Più distante dalla vetta Charles Leclerc, che invece accusa 86 punti di distacco dal leader del campionato. Da capire se la Ferrari, dopo la sorprendente vittoria a Monza, saprà confermarsi in lotta per le migliori posizioni. A Baku e Singapore sono attese delle risposte, compresa quella della stessa Red Bull, che non vuole rischiare di perdere un Mondiale che sembrava praticamente in tasca.

Verstappen-Red Bull: il parere di Jordan

Sicuramente ha impressionato vedere Verstappen sesto al traguardo del Gran Premio d’Italia, con il suo compagno di squadra Sergio Perez che ha fatto peggio (ottavo). La scuderia di Milton Keynes deve capire come risolvere i problemi in vista dei prossimi appuntamenti del campionato di F1 2024.

Eddie Jordan, intervenuto nel podcast Formula for Success di David Coulthard, si è espresso duramente su quanto sta succedendo in Red Bull: “La situazione è ormai catastrofica. Horner deve fare un grande lavoro. Tutti abbiamo criticato Perez, ma forse il problema non era lui, bensì la velocità della macchina. Quello che Max riesce a fare, lo fa proprio perché è Max. È il miglior pilota della Formula 1 odierna e penso che arrivare quinto o sesto lo stia uccidendo“.

L’ex proprietario della scuderia Jordan Grand Prix ha anche consigliato al team principal Christian Horner di riunire tutti gli ingegneri per capire quale tipo di setup funzionasse a inizio stagione e quali aggiornamenti possano aver fatto diminuire la competitività della monoposto. Evidentemente, qualcosa che è stato introdotto durante la stagione non ha funzionato e ha creato problemi. Vero anche che magari la concorrenza ha lavorato meglio e i valori in pista sono un po’ cambiati, però è difficile bruciare un vantaggio netto come quello che aveva la coppia Verstappen-Red Bull nella prima parte del Mondiale.