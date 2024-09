Colpo a sorpresa, il Milan lo prenota per gennaio: arriva l’ex Inter

Il Milan vuole tentare il colpaccio a gennaio per rinforzare la rosa. Un centrocampista di grande qualità in arrivo.

La partenza in campionato del Milan è stata tutto fuorché brillante. La squadra guidata da Paulo Fonseca, nonostante fosse quotata come una delle più forti e complete del campionato, ha racimolato soltanto due punti in tre giornate, pareggiando contro Torino e Lazio in rimonta e perdendo contro il neopromosso Parma.

In molti imputano al mercato estivo ed alle scelte di Zlatan Ibrahimovic e soci la partenza falsa dei rossoneri. Nonostante l’acquisto di calciatori di livello ed esperienza internazionale quali Morata, Fofana e Emerson Royal, il Milan non avrebbe soddisfatto tutte le richieste del proprio tecnico e vanterebbe ancora qualche lacuna all’interno della rosa.

In particolare un reparto convince ancora poco: il centrocampo. L’arrivo di Fofana dal Monaco garantisce fisicità e dinamismo, ma mancano ricambi convincenti e calciatori con il cambio di passo e la qualità giusta tra i piedi. Inoltre l’infortunio di Ismael Bennacer, fuori per almeno 3 mesi, ridurrà inevitabilmente le soluzioni a disposizione di mister Fonseca.

Il giovane torna in Italia: dall’Inter al Milan

L’ultimo nome in ballo per rinforzare la linea mediana del Milan a stagione in corso è quello di un talento italiano, che però al momento gioca all’estero. Parliamo di Cesare Casadei, giovane mediano classe 2003 che ha una particolarità: è cresciuto nel vivaio dell’Inter.

Attualmente Casadei è sotto contratto con il Chelsea, che ha deciso di tenerlo in rosa almeno fino alla sessione di mercato invernale. Il calciatore italiano non sta trovando spazio in questo avvio di stagione ed è probabile che possa fare le valigie tra qualche mese per andare a giocare altrove.

Per il Milan sarebbe un innesto di grande qualità e prospettiva, anche se probabilmente si tratterà con la formula del prestito, almeno inizialmente. Casadei garantirebbe qualità e dinamismo, permettendo a Fonseca di passare al 4-3-3 come modulo di base.

Uno smacco ai rivali dell’Inter, che nonostante considerassero Casadei uno dei migliori prodotti del proprio settore giovanile, hanno deciso di cederlo al Chelsea a titolo definitivo nell’estate 2022, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Ora i nerazzurri rischiano di ritrovarselo contro nel derby meneghino in maglia Milan. Non è certo la prima volta che un calciatore passa da una sponda all’altra dei Navigli (vedi Ibra o Calhanoglu), ma chissà come la prenderanno i dirigenti interisti in questo caso.