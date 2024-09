Disastro Milan, l’affare è saltato: tutto da rifare

Brutte notizie per il Milan prima della ripresa della Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Tutto da rifare per i rossoneri

Una pausa per le Nazionali, di certo, non trascorsa serenamente al Milan. Il deludente inizio di campionato con soli due punti in tre punti contro Torino, Parma e Lazio non era certo quello che si aspettavano tifosi e dirigenza dopo un buon pre campionato e un mercato che ha portato rinforzi di qualità in tutti i reparti.

Inevitabilmente, con un simile ruolino di marcia, la posizione di Fonseca è stata subito messa in discussione e già si parla di partite decisive per il tecnico portoghese contro Venezia, Liverpool in Champions e Inter nel Derby di andata di domenica 22 settembre con i nerazzurri reduci da sei vittorie di fila nei confronti diretti.

Se alle difficoltà si aggiungono i presunti malumori nello spogliatoio con il caso Leao-Theo Hernandez e i soliti infortuni, la situazione si complica e non poco. Fonseca ha già dovuto fare a meno di Morata per le ultime due partite di agosto e ora dovrà rinunciare a un altro dei suoi per ben quattro mesi.

Milan, l’infortunio è grave: stop di quattro mesi

Impietoso il report pubblicato nelle scorse ore sul sito ufficiale del Milan: “Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”.

Una diagnosi infausta per il centrocampista algerino, infortunatosi con la Nazionale, e ora costretto a un altro lungo stop, di 3-4 mesi, dopo quello di sei dovuto all’infortunio al ginocchio subito nel corso del derby di andata di Champions League contro l’Inter.

Tra una settimana, in seguito ad ulteriori controlli, il Milan valuterà anche l’opportunità di un’eventuale operazione per Bennacer. In caso contrario si proseguirà con la terapia conservativa. Per sostituire il centrocampista algerino, i rossoneri non dovrebbero acquistare uno svincolato (Rabiot su tutti) ma puntare sui giovani Zeroli e Voss che saranno integrati in prima squadra dal Milan Futuro.

A proposito di mercato, con l’infortunio di Bennacer si complica anche la possibilità di una cessione dell’algerino nella prossima sessione di gennaio. L’algerino è stato vicino all’Olympique Marsiglia negli ultimi giorni di mercato prima dello stop alla trattativa dovuto all’impossibilità per il Milan di acquistare un sostituto in extremis.

La Provence ha riportato un interessante retroscena sulla vicenda. Stando al quotidiano transalpino, Roberto De Zerbi, allenatore dell’OM, avrebbe garantito a Bennacer un ulteriore tentativo del club per acquistarlo alla riapertura del mercato. Nei piani del tecnico, Bennacer andrebbe a sostituire Veretout, passato al Lione dopo la chiusura della sessione estiva grazie alla regola in vigore in Ligue 1 che consente ai club di formalizzare un solo altro trasferimento, a mercato concluso, a patto che esso avvenga tra due squadre della federazione francese.

Con Bennacer ko e atteso al rientro almeno a febbraio, l’Olympique Marsiglia dovrà inevitabilmente rivedere i suoi piani e magari attendere la prossima estate per tornare sull’algerino.