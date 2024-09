Fonseca cambia subito idea: nuova rivoluzione in campo

L’allenatore portoghese ha già preso una decisione importante in vista di Milan-Venezia: non ha nessun dubbio in merito.

Dopo tre giornate di campionato il Milan è ancora a secco di vittorie e nella prossima partita non può sbagliare di nuovo. A San Siro arriva il Venezia, neopromossa che ha ottenuto un punto finora e che certamente rappresenta un’avversaria alla portata. Ma da non sottovalutare.

La squadra di Paulo Fonseca non può permettersi di sbagliare approccio, i tifosi si aspettano una reazione importante e una vittoria. Le prestazioni delle prime giornate sono state troppo negativa, serve un cambio di passo e la sfida contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco è una grande occasione per conquistare 3 punti, calmare la piazza e affrontare un po’ meglio i big match successivi contro Liverpool e Inter.

Verso Milan-Venezia: la decisione di Fonseca

La sosta nazionali dovrebbe essere stata utile per Fonseca al fine di riflettere su alcuni cambiamenti da fare in vista delle prossime partite. Il Milan ha subito troppi gol, ben 6 in 3 giornate, e va trovato un equilibrio. Il serio infortunio muscolare capitato a Ismael Bennacer non aiuta, visto che priva il centrocampo di un giocatore potenzialmente molto utile.

L’allenatore portoghese dovrebbe riproporre il modulo 4-2-3-1 con la mediana composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, con Ruben Loftus-Cheek avanzato nel ruolo di trequartista. C’è chi ritiene che sarebbe più opportuno passare al 4-3-3 per valorizzare meglio l’organico e avere maggiore equilibrio, però Fonseca appare determinato a portare avanti la sua idea tattica.

Milan-Venezia dovrebbe essere anche la partita del ritorno da titolari di Theo Hernandez e Rafael Leao, i grandi esclusi contro la Lazio. Fonseca spera che quella esclusione gli abbia dato le giuste motivazioni per alzare il livello delle loro prestazioni nelle prossime partite. Sono due tra i giocatori migliori della squadra ed è fondamentale che diano il meglio, devono essere dei trascinatori per i compagni. Sono alla sesta stagione in maglia rossonera, non ci sono più scuse.

Durante la pausa entrambi sono stati impegnati con la rispettiva nazionale. Hernandez ha giocato male Francia-Italia e poi è stato lasciato in panchina contro il Belgio, Leao non ha brillato in Portogallo-Croazia e poi si è riscattato contro la Scozia (assist a Bruno Fernandes per il gol del momentaneo 1-1).

Dei due è Theo a sembrare più indietro di condizione fisica, speriamo che contro il Venezia torni a mettere in campo una buona prestazione. Il Milan ha bisogno di lui e di Rafa.