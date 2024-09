Max Allegri torna subito in panchina, c’è l’annuncio ufficiale

Stop agli sgoccioli per Massimiliano Allegri che è pronto a tornare in panchina: spunta la verità sul suo futuro

Quanto durerà il periodo di Massimiliano Allegri lontano dai campi? Questo è uno degli interrogativi che i tifosi hanno iniziato a porsi da settimane. Al termine della scorsa stagione il tecnico livornese è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra, a costargli caro fu il comportamento assunto in finale di Coppa Italia. Queste vacanze forzate sembrano però già destinate a finire.

Il tecnico oggi cinquantasettenne aveva deciso di tornare a bordo della Juventus a distanza di due anni dall’ultima volta. Dopo aver salutato i bianconeri nel 2019, nel 2021 è stato richiamato e ha deciso di dire subito sì. Purtroppo per lui e per i tifosi, le cose non sono andate come molti speravano. Allegri è passato dalla media punti di 2,27, della precedente esperienza, agli 1,84 fatti registrare in questa seconda parentesi.

Il suo grande merito, tuttavia, è stato quello di aver riportato la Juventus in Champions League. Se quest’anno la Vecchia Signora giocherà nell’Europa che conta lo si deve anche all’ex tecnico che, non va dimenticato. Risultati che gli hanno permesso di avere ancora estimatori e secondo fonti vicine a lui il ritorno in panchina non è poi così distante.

Riecco Allegri, futuro deciso: c’è l’annuncio

Allegri avrà presto una nuova possibilità di allenare, o almeno questo è ciò che si aspetta suo papà Augusto che, a margine di un prestigioso evento, ha parlato di suo figlio e della carriera futura. “Questo è un lavoro che gli piace e speriamo che trovi qualcosa” ha ammesso suo padre che da genitore non può che fare il tifo per lui. In Serie A, e non solo, ci sono diverse società che pensano ancora al tecnico toscano.

Una di queste è il Milan. Anche se i rossoneri sono cambiati molto dai suoi tempi, fu tecnico dei meneghini dal 2010 al 2014, in città c’è ancora chi si ricorda di lui con grande piacere. Per la stampa potrebbe essere proprio l’ex Juventus il primo nome da tenere d’occhio se le cose con Paulo Fonseca dovessero andare male.

Un altro club pronto a sondare il terreno per un suo ritorno in panchina è il Monza. Pista decisamente più difficile ma a proposito di dirigenza, ai piani alti dei brianzoli c’è Adriano Galliani. Tra i due il rapporto non si è mai consumato e chissà che non potrebbero esserci soprese per il futuro. Ad oggi Allegri continua a godersi la pausa in attesa di nuovi stimoli.