Milan, è notte fonda: l’ultimo annuncio taglia le gambe ai tifosi

Milan, è notte fonda per i rossoneri: la situazione non tende affatto a migliorare. L’ultimo annuncio taglia le gambe ai tifosi

Due punti nelle prime tre giornate di campionato. Un inizio da incubo per il Milan di Paulo Fonseca. Stesso pensiero per i suoi tifosi che vedono la situazione sempre più tragica. Nel mirino delle critiche ci è finito proprio il manager portoghese per via di alcune sue scelte che non hanno per nulla entusiasmato l’ambiente.

La società, in più di una occasione, ha confermato e dato la massima fiducia nei confronti del proprio tecnico. A patto, però, che a partire dalla prossima giornata di campionato contro il Venezia arrivi la prima vittoria della stagione, prima di concentrarsi sul primo match del nuovo format della Champions League (avversario il Liverpool).

Intanto, però, l’ambiente è giù di morale. Chi ha notato che qualcosa non sta andando per il verso giusto è Claudio Brachino. Il noto giornalista è stato ospite di ‘Sportitalia‘ nel programma di Michele Criscitiello in cui ha voluto fare il punto della situazione del ‘Diavolo’.

Milan, situazione drammatica: le parole di Brachino non lasciano dubbi

Non solo la vittoria che manca, quello che preoccupa maggiormente è la retroguardia difensiva fin troppo penetrabile: sei le reti subite nelle prime tre gare. Decisamente troppe per una squadra che punta decisamente in alto. La sfida di sabato sera, quando allo stadio ‘San Siro’ arriveranno i lagunari di Di Francesco, sarà un ottimo banco di prova per i rossoneri che sperano nel primo successo davanti al proprio pubblico.

Claudio Brachino non ha mai nascosto la sua fede rossonera. Allo stesso tempo, però, è molto preoccupato per come stanno andando le cose alla sua squadra del cuore. Nessun miglioramento nemmeno in questi giorni quando il campionato è stato fermo per dare spazio alle nazionali. Anzi, il giornalista ha visto addirittura un peggioramento: “Non vedo segni di miglioramento. Leao anche in nazionale ha giocato male. Nel calcio tutto può cambiare, ma vedo un Fonseca in difficoltà e che non riesce a gestire la squadra“.

Insomma problemi su problemi nel ‘Diavolo’. Brachino è soddisfatto del mercato estivo effettuato dalla società, ma allo stesso tempo si aspetta che i nuovi arrivi possano integrarsi quanto prima nel meccanismo di gioco del suo allenatore. Stoccata anche per quanto riguarda la condizione fisica dei calciatori: “Il Milan non sembra avere una preparazione atletica uniforme“.