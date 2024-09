@ML – Futuro Fonseca: “Il Milan ha un solo pensiero”

Arrivano le dichiarazioni del giornalista sul futuro di Paulo Fonseca. Nessun dubbio in merito: la scelta è già tracciata

E’ tempo di tornare a pensare al campo in Casa Milan. La squadra rossonera oggi ha ritrovato gran parte dei nazionali – ci sono tutti gli europei – ed è pronta a preparare la sfida contro il Venezia, in programma sabato sera a San Siro, alle ore 20.45.

Non si può più sbagliare. Il Diavolo è reduce da due pareggi contro la Lazio e il Torino, oltre che dal pesante ko contro il Parma al Tardini. La vittoria è l’unica cosa che conta in vista del match contro il Liverpool, che porterà poi al derby di Milano. La lente di ingrandimento è chiaramente puntata su Paulo Fonseca, messo in discussione da molti tifosi, ma anche da diversi media.

Milan, Turci: “L’esonero di Fonseca non è nei pensieri della società”

Al momento, però, non c’è certo intenzione di esonerare Fonseca. Ne è chiaramente convinto anche Tommaso Turci, intervistato da MilanLive.it:

“In questo momento la società non sta pensando all’esonero di Fonseca e a quello che potrebbe succedere dopo. Un passo indietro adesso significherebbe riconoscere di aver sbagliato la scelta. E’ chiaro che un allenatore ha bisogno di lavorare con il gruppo e di mettere mano al materiale che ha a disposizione e serve dunque dargli un po’ di partite di tempo. Poi, certo, lo sappiamo, il risultato nel calcio è la cosa più importante e non vincere sabato sera contro il Venezia sarebbe problematico perché poi arriva il derby. La cosa principale oggi è pensare di battere la squadra di Di Francesco per poter lavorare in maniera più serena e per arrivare con più fiducia al derby, oltre che con una classifica migliore. Francamente non penso che l’esonero di Fonseca sia nei pensieri della società. Poi, ripeto, nel calcio se perdi altre due partite le idee cambiano velocemente”.

Testa, cuore e gambe solamente alla sfida contro il Venezia. Una vittoria servirebbe chiaramente per spazzare via le ombre che disturbano il lavoro quotidiano di Paulo Fonseca e della squadra. Una vittoria servirebbe anche per non vivere una settimana che porta a due sfide fondamentali sentendo parlare di ultima spiaggia e di possibili sostituti. Il successo contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, in questo momento, è dunque l’unica cosa che conta.