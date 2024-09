Curva Sud furiosa, iniziativa prima di Milan-Venezia: “Spettacolo imbarazzante”

La Curva Sud Milano ha preso una decisione e l’ha ufficializzata oggi pomeriggio: ecco cosa succederà prima del match di sabato sera.

Le prime tre partite di campionato hanno detto che il Milan è in difficoltà, come testimoniano i soli 2 punti conquistati e i 6 gol subiti. Paulo Fonseca, i giocatori e i dirigenti sono già finiti nel mirino della critica.

Domani sera i rossoneri affrontano il neopromosso Venezia, a quota un punto in classifica ma comunque determinato a ben figurare a San Siro. Sulla carta c’è un chiaro favorito per la vittoria, in pratica non ci si può aspettare di tutto. Eusebio Di Francesco spera di fare uno scherzetto al Diavolo e di lasciare Milano con almeno un punto conquistato, sarebbe un grande risultato per la compagine veneta.

Curva Sud Milano, il comunicato per Milan-Venezia

I tifosi sono molto delusi dall’avvio di stagione del Milan, avevano ben altre aspettative. Il pre-campionato era stato incoraggiante, quindi nessuno immaginava che si sarebbe verificata una situazione così negativa. Certamente pesa in modo particolare la bruttissima sconfitta subita contro il neopromosso Parma allo stadio Ennio Tardini nella seconda giornata.

La Curva Sud Milano ha deciso di prendere posizione e tramite un comunicato ufficiale ha annunciato un’iniziativa per il pre-partita di Milan-Venezia: “L’inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della scorsa stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso!

Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18:45 davanti alla rampa di ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione“.

Il punto di vista del gruppo ultras milanista è molto chiaro e c’è l’intenzione di manifestarlo direttamente nel pre-gara di San Siro, sperando che i destinatari recepiscano bene il messaggio. C’è bisogno di una reazione da parte della squadra, deve esserci un atteggiamento diverso in campo ed è fondamentale sia macinare gioco sia iniziare a vincere.

Dopo la partita col Venezia, assolutamente da non fallire, ci saranno due big match contro Liverpool e Inter. Il Milan deve arrivarci pronto, altrimenti rischierà di fare delle figuracce.