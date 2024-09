Il Milan affonda il colpo: sorpasso deciso sull’Inter per il colpo a zero

In estate gli scadrà il contratto e sarà libero di trasferirsi gratis, Milan e Inter sono già pronte a sfidarsi in chiave mercato.

Ultime ore di lavoro per il Milan che sabato 14 settembre tornerà in campo per affrontare il Venezia. Ripresa della Serie A alla portata per i rossoneri che hanno però la testa già ai giorni successi, dopo i lagunari gli uomini di Paulo Fonseca saranno chiamati a misurarsi prima con il Liverpool e poi con l’Inter. A proposito di nerazzurri, il derby della Madonnina sembra già cominciato.

Non solo rettangolo verde per le due società che presto torneranno ad affrontarsi anche in chiave calciomercato. C’è un giocatore che piace ad entrambe le squadre e che presto potrebbe lasciare il suo attuale club a costo zero. L’occasione è davvero da non perdere.

Si tratta di un veterano e di un assoluto campione nel suo ruolo. Tuttavia, l’età avanza anche per lui e potrebbe essere presto chiamato a doversi trovare una nuova sistemazione. L’Italia è più di un ipotesi per il leggendario difensore centrale.

Derby di calciomercato, Milan e Inter si sfidano per lo svincolato di lusso

Dopo dieci anni di Premier League, la sensazione è che in estate finirà tra gli svincolati di lusso: valigie già pronte da parte di Virgil Van Djik che può finalmente trasferirsi nel massimo campionato italiano. Dopo anni di corteggiamenti, tra cartellino e ingaggio è stato praticamente impossibile chiudere la trattativa prima d’ora, il difensore olandese può abbracciare la Serie A.

Milan e Inter attualmente sono in pole position ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, il primo è sicuramente l’aspetto contrattuale visto che il calciatore guadagna l’equivalente netto di 13,5 milioni di euro a stagione. Somma decisamente troppo alta per le due società meneghine che sperano però di trattare e di chiudere il suo arrivo per qualcosa in meno.

Ultimo anno a bordo dei Reds per il classe 1991, ha compiuto 33 anni in estate, che sente di non poter dare più molto alla causa. Il ciclo di Jurgen Klopp è stato vincente anche grazie a lui ma ora che il tecnico tedesco se n’è andato, lasciando spazio all’olandese Arne Slot, per il centrale è arrivato il tempo di concedersi un’ultima avventura. Il Liverpool lo ha acquistato nel 2018 dal Southampton pagandolo oltre 80 milioni di euro. Ora è la Serie A ad attenderlo a braccia spalancate.