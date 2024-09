Milan fra San Donato e San Siro con l’Inter: il Financial Times fa una “rivelazione”

Il Financial Times si occupa anche del tema stadio e fa un commento eloquente sulla situazione attuale.

Per Milan e Inter è fondamentale avere uno stadio di proprietà per cercare di ridurre notevolmente il gap dalle società più ricche d’Europa. Realizzare il progetto significherebbe poter fare un grosso passo avanti in termini di competitività, potendo disporre di un aumento consistente del fatturato.

Com’è noto, nel 2019 i due club avevano pianificato di costruire un nuovo impianto sportivo in zona San Siro, vicino alla Scala del Calcio. Ci hanno lavorato seriamente, ma trovando non poca opposizione e ostacoli. L’arrivo di RedBird Capital Partners come proprietaria del Milan ha fatto virare i rossoneri verso l’idea di realizzare una casa tutta loro. L’area San Francesco di San Donato Milanese il luogo individuato, mentre i nerazzurri hanno iniziato a valutare Rozzano.

Milan, nuovo stadio dove?

Da qualche mese si sta riparlando di una possibile ristrutturazione di San Siro, con il gruppo italiani Webuild che ha sottoposto un progetto ai club e al Comune di Milano. Giuseppe Sala spera che le squadre decidano di rimanere e per cercare di convincerle ha anche messo sul tavolo la possibile vendita del Giuseppe Meazza, la cui valutazione è stata affidata all’Agenzia delle Entrata. Nella giornata di venerdì 12 settembre è previsto un nuovo confronto tra Milan, Inter e sindaco.

Gerry Cardinale, che sabato sarà presente a Milan-Venezia, è intervenuto all’IMG x RedBird Summit e ha ribadito la volontà di costruire un nuovo stadio all’avanguardia che rimpiazzi San Siro. Il Financial Times, nel riportare le parole dell’uomo d’affari americano, scrive che “RedBird ha dovuto affrontare venti contrari e che i piani per lo stadio si sono rivelati controversi, con i politici locali desiderosi che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti“.

In questi giorni il Corriere della Sera ha scritto che Milan e Inter avrebbero deciso di continuare ad avere un impianto sportivo comune. In realtà, il club rossonero sta continuando a ragionare sulla possibilità di fare da solo a San Donato Milanese. Da mesi ha avviato l’iter per l’accordo di programma con tutti gli enti coinvolti e finora ha fatto vedere di avere intenzioni serie.

Certamente l’incontro a Palazzo Marino con Sala aiuterà ad avere un quadro più chiaro. La ristrutturazione di San Siro era sempre stata malvista dai club in passato. Vedremo che notizie arriveranno nelle prossime ore.