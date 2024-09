Milan, si cambia in attacco: Fonseca pronto a sorprendere

Il Milan è pronto a tornare in campo in campionato a San Siro contro il Venezia. Non sono ammessi altri passi falsi. Fonseca cambia

Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo a San Siro. Il Milan di Paulo Fonseca è pronto a sfidare il Venezia per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono attesi sabato alle ore 20.45.

Per il Diavolo un match da vincere a tutti i costi per non iniziare un ciclo terribile con l’ennesimo passo falso. Una mancata vittoria aprirebbe ufficialmente la crisi in quel di Via Aldo Rossi. Il tecnico portoghese, dunque, non ha alcuna alternativa al successo. In questi giorni senza i nazionali, Fonseca ha lavorato tanto soprattutto sull’aspetto difensivo. Sei gol in tre giornate sono troppi per una squadra che vuole lottare per il titolo.

L’ex Lille è così pronto a dei cambi rispetto alle ultime uscite. In difesa, come più volte scritto, si candida a giocare dal primo minuto Matteo Gabbia. L’italiano è ancora a zero minuti, ma è pronto finalmente a dare il suo contributo. Dovrebbe farlo con Fikayo Tomori al suo fianco, anche sarà l’allenamento di oggi a dirci se Pavlovic andrà davvero in panchina, dopo essere stato sempre il migliore in campo. La linea a quattro davanti a Mike Maignan sarà così completata da Theo Hernandez e da uno tra Emerson Royal e Calabria. Nessun dubbio a centrocampo dove Reijnders, Fofana e Loftus-Cheek sono certi del posto. Andrà capita la posizione dell’inglese per gli amanti dei moduli.

Milan, Fonseca fa turnover: sorpresa in attacco

L’allenamento di oggi ci dirà chi giocherà in attacco contro il Venezia, ma le sorprese sono davvero dietro l’angolo. Alvaro Morata, come scritto nei giorni scorsi, ha recupero, ma si siederà in panchina, lasciando spazio a Tammy Abraham.

Per lo spagnolo ci sarà qualche minuto per riassaporare il campo dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le sfide contro la Lazio e il Parma. Alla sua sinistra riecco Rafa Leao, che si riprende una maglia da titolare dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il grande dubbio è legato ad uno che di solito è un intoccabile, quel Pulisic, che al Milan può giocare davvero in ogni posto della trequarti. Contro il Venezia però potrebbe accomodarsi in panchina dopo le fatiche con la propria Nazionale. Di fatto il numero undici farà solamente l’allenamento di oggi e proprio per questo Fonseca sta pensando di tenerlo fuori. Al suo posto, però, non ci sarebbe Samu Chukwueze, bensì Noah Okafor. Lo svizzero, infatti, si è allenato a Milanello ed è pronto a prendersi la scena.