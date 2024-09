Milan, tra Vos e Zeroli: la scelta di Fonseca

La scelta è presa. Uno dei due centrocampisti resterà a disposizione di Daniele Bonera, l’altro andrà con i grandi: il punto della situazione

Lo stop di Ismael Bennacer non sarà certo breve. Il centrocampista algerino, dopo l’infortunio al polpaccio, rischia di stare fuori per tutto il 2024. Nonostante la grave perdita, il Milan ha deciso di non intervenire sul mercato, credendo di poter puntare sui propri giovani.

A sostituire l’ex Empoli così saranno i due centrocampisti di Daniele Bonera, Silvano Vos e Kevin Zeroli. Proprio sull’olandese sono arrivate le dichiarazioni di Paulo Fonseca: “Ha iniziato ad allenarsi con noi e mi ha confermato che è un giocatore di qualità, che vuole la palla, tecnicamente è forte. Può essere un centrocampista e un trequartista. Sarà con noi insieme a Zeroli”. Parole, queste, del tecnico portoghese arrivate nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, in programma domani sera a San Siro, alle ore 20.45.

Fiducia dunque al calciatore olandese, arrivato a Milano nelle ultime ore di mercato, per 2,5 milioni di euro più altri 2,5 di bonus. Il classe 2005 ha subito giocato con il Milan Futuro e nella sfida contro il Carpi ha dimostrato che la Serie C gli sta davvero stretta. Del giocatore italiano, cresciuto nelle giovanili del Diavolo, ormai non ci sono più segreto e in Via Aldo Rossi sono tutti pronti a scommettere su di lui. L’azzurro, contrariamente, al giocatore Orange, però, può essere schierato anche in Champions League, oltre che in campionato.

Milan: Fonseca sceglie Zeroli, Vos con Bonera

Kevin Zeroli, dunque, è pronto ad accomodarsi in panchina sia nel match contro il Venezia di Eusebio Di Francesco sia contro il Liverpool martedì prossimo, per la prima sfida di Champions League.

Non sarà lo stesso, invece, per Silvano Vos. Il calciatore, come detto, non può essere schierato in Europa, non essendo al Milan da almeno due anni, ma non ci sarà nemmeno in campionato, contro il Venezia. La scelta del Diavolo, infatti, è quella di lasciare l’ex Ajax al Milan Futuro. Daniele Bonera, così, potrà schierare dal primo minuto il classe 2005 nella partita contro l’Ascoli, in programma domani alle ore 18.30, allo stadio Felice Chinetti. Il match è valido per la quarta giornata di Serie C. Fra cinque giorni, invece, il Diavolo dei giovani sarà impegnato sul terreno di gioco dello Stadio Vanni Sanna per sfidare la Torres, nel recupero del terzo turno di campionato, che sarebbe dovuto andare in scena durante la pausa per le nazionali.