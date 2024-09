Pronto a cambiargli ruolo, Fonseca sorprende tutti

Paulo Fonseca sta pensando ad un cambio di ruolo. Il giocatore può spostarsi a centrocampo: ecco come stanno le cose

Sarà una settimana intensa per il Milan. In otto giorni la squadra di Paulo Fonseca sarà, infatti, chiamata a scendere in campo per ben tre volte. Si inizia, dunque, a far sul serio, con le sfide infrasettimanali e il ritorno della Champions League.

Si riparte dal Venezia, per poi scendere in campo sempre a San Siro, contro il Liverpool. Poi domenica 22 settembre ecco l’Inter di Simone Inzaghi, che i tifosi vivono come un vero e proprio incubo dopo gli ultimi risultati. La lente di ingrandimento è chiaramente puntata sul tecnico portoghese, chiamato a dare risposte convincenti già a partire dalla sfida contro i lagunari. Un nuovo passo falso non sarebbe ammesso e tutto si complicherebbe terribilmente. Non ci sono dunque alternative alla vittoria.

Fonseca in queste partite dovrà inoltre dimostrare di sapere gestire la rosa e l’emergenza a centrocampo. Il Milan ha davvero gli uomini contati, potendo disporre, di fatto, solamente su quattro giocatori per tre ruoli. Con l’infortunio di Ismael Bennacer, sono rimasti Tiijani Reijnders, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

Milan, una nuova idea per il centrocampo

Con la decisione di non intervenire sul mercato, Paulo Fonseca dovrà ‘arrangiarsi’ con gli uomini che ha in rosa. Potrà chiaramente attingere dal Milan Futuro, puntando su Silvano Vos e Kevin Zeroli.

Sono loro i prescelti per sostituire Ismael Bennacer, almeno numericamente. L’olandese può giocare solamente in Serie A, l’italiano, invece, è arruolabile anche in Champions League. Toccherà chiaramente a Fonseca fare le proprie scelte. Nel frattempo i due giocatori hanno già iniziato a lavorare con la prima squadra.

Ma il tecnico portoghese potrebbe affidarsi ad altre soluzioni per tamponare all’emergenza centrocampo. Un’altra idea è quella di utilizzare come mezzala anche Terracciano, un ruolo che in passato ha ricoperto. L’italiano, rimasto in rosa, nonostante l’interesse da parte di Monza e Como, può dunque tornare ad essere una pedina utile in un’altra posizione. L’ex Verona – lo ricordiamo – ha giocato titolare contro la Lazio come terzino sinistro, al posto di Theo Hernandez. Come vice del francese, però, c’è anche Jimenez, che si sta allenando con la prima squadra. I giovani, dunque, vengono in soccorso di un Milan già in affanno per via degli infortuni.