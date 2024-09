Sta per firmare, il Milan non perde altro tempo

Firma imminente col Milan per un giocatore, si è ai dettagli contro ogni pronostico: i rossoneri non vogliono perdere altro tempo, i dettagli

Il Milan non vuole perdere tempo e si guarda intorno per le scelte future. I rossoneri sono pronti ad arrivare alla firma dopo mesi di voci e speculazioni. L’inizio di stagione non è stato sicuramente tra i migliori, con la squadra che sarà chiamata ad una pronta reazione nelle prossime gare. A partire dal Venezia che dovrà essere per forza la partita della svolta. Subito dopo l’asticella si alzerà con Liverpool in Champions League e Inter.

Insomma occorre farsi trovare preparati sin da subito, non sono ammessi ulteriori passi falsi dopo l’inizio stentato. A rischiare maggiormente è Paulo Fonseca con la critica già impietosa nei suoi confronti e con i tifosi a sognare il ritorno di Max Allegri. La società per ora difende la scelta compiuta in estate, ma i prossimi match possono ribaltare tutto anche agli occhi dei vertici dirigenziali.

La firma è vicina, il Milan piazza il rinnovo!

Sull’inizio difficile hanno sicuramente influito le condizioni non ottimali di diversi elementi a partire dai big Theo Hernandez e Leao, giusto per fare qualche esempio. Ma anche dal tardivo inserimento dei nuovi. Basti pensare all’approccio da incubo di Emerson Royal con la nuova realtà meneghina. Tra Parma (quando è entrato) e Lazio, sono arrivati tre gol nella sua zona. Non ha fatto una bella figura, soprattutto al cospetto di Nuno Tavares.

Addetti ai lavori e tifosi sono andati giù pesante con le critiche, mostrando una certa insoddisfazione per il nuovo terzino. C’è già chi lo ha bocciato. Di sicuro fin qui non ha convinto. E proprio per questo motivo il Milan è pronto a piazzare, a sorpresa, il rinnovo di Davide Calabria. Il capitano, cresciuto nel settore giovanile rossonero senza mai cambiare maglia, era pronto ad andare via, anche perché si era sentito fortemente messo in discussione. L’acquisto del brasiliano era suonato come un allarme per il suo posto da titolare.

E i fischi di San Siro alla prima uscita contro il Torino non hanno aiutato. Per quanto visto fin qui, però, Emerson Royal ha convinto ancora meno. Ed è per questo che, oltre a ritornare più stabilmente nell’undici di partenza, adesso la società sta pensando di venire incontro al terzino e proporgli il rinnovo. Approfittando dei problemi del compagno di reparto, Calabria è pronto a riprendersi il Milan, tornando al centro del progetto sia sul campo sia fuori, firmando il rinnovo.