Tesoretto per gennaio, il Milan ha già deciso su chi investire

La strategia della dirigenza rossonera è chiara, a gennaio arriverà un grande colpo: ecco identikit e budget e disposizione

È ormai prossima la sfida di sabato sera contro il Venezia ed in casa Milan c’è solo una condizione da soddisfare ad ogni costo: la vittoria. Il ‘Diavolo’, dopo un inizio stentato a dir poco (2 punti in 3 giornate) deve dare una svolta alla sua stagione. Soprattutto Fonseca, già finito nel mirino dei tifosi.

L’allenatore portoghese ha avuto a disposizione una rosa importante, completata da acquisti di primissimo livello arrivati tra luglio e agosto. Da Pavlovic ad Emerson Royal passando per Fofana, Morata ed infine Abraham. Nonostante ciò, le difficoltà palesate dal ‘Diavolo’ contro Torino, Parma e Lazio non possono non preoccupare i vertici che oltre a porsi delle profonde riflessioni sull’ex allenatore del Lille non smettono di guardarsi intorno alla ricerca delle prossime occasioni che arriveranno dal mercato. Dopo il match coi lagunari, dove Fonseca potrebbe fare un corposo turnover, vi sarà la super sfida al Liverpool.

I ‘Reds’, all’esordio stagionale in Champions League, non saranno affatto una passeggiata. E occhio alla quinta giornata di Serie A: perché il Derby della Madonnina è alle porte e si sa bene quanto conti per i tifosi. Lo sa, meglio di tutti, Stefano Pioli. Ad ogni modo in vista di gennaio Furlani e Moncada hanno le idee chiarissime. Un investimento importante andrà fatto ed è già stato scelto l’identikit del prossimo colpo che la dirigenza di Via Aldo Rossi punterà a portare a Milanello nel mese di gennaio. Che vi sia Fonseca (si spera) o un altro allenatore: ecco il colpo in canna.

Milan, ci siamo: affare da 20 milioni

20 milioni di euro. È questo il budget a disposizione per quello che, verosimilmente, sarà l’unico grande affare del mese di gennaio da parte del Milan. I rossoneri, infatti, al di là di eventuali prestiti e occasioni low cost, hanno in mente di incorporare un profilo importante.

Dove? Ovviamente a centrocampo, reparto nel quale l’assenza di Ismael Bennacer rischia di farsi sentire parecchio. Almeno 3 mesi di stop per l’algerino che proprio con la sua nazionale ha rimediato un’importante lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Gli esami strumentali non hanno lasciato spazio a dubbi: adesso Fonseca, fino all’anno nuovo, avrà a disposizione Musah, Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek in quella posizione.

Dopo aver visto sfumare Konè finito ufficialmente alla Roma nelle ultimissime ore di agosto, adesso i vertici del club di Cardinale dovranno necessariamente correre ai ripari. E sperare che per quella cifra vi sia un profilo adatto alle esigenze tecnico-tattiche della squadra. La dirigenza non può più sbagliare.