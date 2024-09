Theo Hernandez e Leao indispensabili: “Senza di loro lotti per la Conference”

Nessun dubbio per l’ex giocatore in diretta: Milan da Conference League senza Leao e Theo Hernandez

Il caso Cooling Break è ormai rientrato del tutto. Il Milan, e nello specifico Fonseca, vogliono guardare avanti e, soprattutto, pensare al bene della squadra. Per questo Leao e Theo Hernandez, innegabilmente i due giocatori più importanti della rosa, torneranno in campo dal primo minuto contro il Venezia dopo l’esclusione di Roma e “l’ammutinamento”.

La differenza di un Milan con loro e senza di loro l’abbiamo vista palesemente contro la Lazio. Sotto di un gol dopo la rimonta biancoceleste, il loro ingresso ha cambiato il ritmo e l’inerzia; pareggio dopo pochissimi secondi, con la gentile collaborazione di Abraham, anche lui appena entrato. Ma è chiaro che l’episodio del Cooling Break è una questione che va molto oltre il campo. In ogni caso, tutto è ormai un ricordo. E il Milan deve guardare avanti. Perché senza di loro, secondo l’ex giocatore, la squadra lotterebbe (forse!) per la Conference League.

L’importanza di Theo e Leao: Viviano non ha dubbi

Nel corso di Vox to Box sul canale Twitch ControCalcio, Emiliano Viviano ha parlato dell’importanza dei due giocatori nell’economia della squadra. Secondo lui i vari Maignan, Morata, Tomori, Fofana, Reijnders, Pulisic, Chukwueze e Loftus–Cheek non riuscirebbero a fare meglio di un sesto posto in classifica.

Durante la diretta c’è chi fa notare all’ex portiere che entrambi sono stati spesso protagonisti in negativo dei gol subiti dalla squadra, come ad esempio a Parma con i rientri a rilento di Theo Hernandez. Interviene quindi Viviano, che spiega il suo punto di vista: “Leao e Theo Hernandez sono la soluzione e non il problema, senza di loro il Milan lotta forse per la Conference League“. Forse un concetto troppo estremizzato ma con un fondo di verità.

Leao e Theo Hernandez non hanno iniziato bene la stagione ma l’obiettivo di Fonseca, dopo aver superato la questione Cooling Break, deve essere quello di recuperarli nella loro forma migliore, fisica e mentale. Se il Milan vuole sperare di essere competitivo ad alti livelli, e quindi provare a lottare per lo Scudetto, ha bisogno di loro due, senza se e senza ma. La squadra ha anche altri valori tecnici di spessore, nei titolari e nelle riserve, ed è migliorata ancora di più grazie all’ultimo mercato. L’acquisto di Morata, ad esempio, è fra i più sottovalutati.