Chapeau Milan, il colpo a zero per il 2025 è servito

Il Milan già pensa al futuro ed ai colpi di mercato che possono diventare utili in prospettiva. Prenotato già un acquisto a costo zero.

I tifosi del Milan sperano che l’avvio shock della squadra di Paulo Fonseca in campionato sia stato solo figlio di un periodo di assestamento, di automatismi ancora da trovare e di errori già posti nel dimenticatoio. La partita di sabato sera contro il Venezia a San Siro deve rappresentare forzatamente un nuovo inizio per percorsi ben più proficui.

Una delle questioni maggiormente sotto accusa riguarda il mercato estivo. Il Milan ha effettuato pochi colpi ma tutti di livello internazionale, almeno per quanto riguarda la nomea e l’esperienza dei calciatori acquistati. Finora però, Fonseca non ha avuto grandi riscontri dai volti nuovi, a partire da Alvaro Morata, che subito dopo il gol al debutto contro il Torino si è procurato un infortunio muscolare.

In attesa di vedere ed osservare il reale valore della rosa e soprattutto dei nuovi innesti, il Milan non vuole farsi trovare impreparato in vista del futuro. I rossoneri stanno già puntando ad un calciatore che potrebbe diventare una grande occasione di mercato nel 2025, poiché il contratto del diretto interessato scadrà a giugno prossimo.

Colpo a zero dalla Bundesliga: il Milan lo prenota

Il Milan non ha abituato troppo i propri tifosi a colpi a parametro zero, soprattutto con la proprietà RedBird al comando. Si pensa piuttosto a programmare ed a puntare calciatori nel pieno dell’attività. Ma l’occasione che arriverebbe dalla Bundesliga è molto ghiotta e riguarda un attaccante esterno di grande talento, pronto a svincolarsi a fine stagione.

Parliamo di Roland Sallai, esterno ungherese classe ’97, dunque tutt’altro che a fine carriera. Un calciatore molto tecnico ma anche dotato di un’ottima fisicità, tanto da diventare titolarissimo della propria nazionale. Sallai milita nel Friburgo, ma la scadenza del suo contratto a giugno 2025 lo rende un pezzo appetibile sul mercato in vista del nuovo anno.

Sallai è un’ala d’attacco che sa usare bene entrambi i piedi e dunque giocare con naturalezza sulla fascia destra come su quella mancina. Un bel jolly offensivo che potrebbe fare comodo in prospettiva, soprattutto se il Milan insistesse con il 4-3-3 come modulo di partenza. Il suo valore attuale di mercato si aggira sui 15 milioni di euro, ma i rossoneri come detto potrebbero ingaggiarlo a costo zero trovando l’accordo contrattuale con Sallai da gennaio in poi.

Sarebbe ingiusto pensare all’ungherese come eventuale sostituto di Rafa Leao, qualora l’avventura del portoghese al Milan andasse verso i titoli di coda nel 2025. Bensì rappresenterebbe solo una soluzione alternativa in più di esperienza e di qualità.