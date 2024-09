Gabbia per svoltare: l’italiano può prendersi il Milan, ma non solo

Il giocatore è pronto a scendere in campo dal primo minuto. Un’occasione importante per convincere proprio tutti

E’ finalmente arrivato il suo momento. Ne abbiamo parlato per giorni, convinti, che la sua occasione sarebbe arrivata presto e così è stato.

Stasera per Milan-Venezia, match valevole per la quarta giornata di Serie A, toccherà a Matteo Gabbia dare una mano al reparto arretrato. Paulo Fonseca ha deciso di affidarsi al centrale italiano per la prima volta in stagione e salvo sorprese scenderà in campo da titolare al fianco di Pavlovic. Una decisione importante. La partita, d’altronde, è complicata più di quanto non dice l’avversario, che non è certo tra i più forti. Ma dopo i due pareggi, contro Torino e Lazio, e il ko contro il Parma, non sono più ammessi passi falsi. Non ci sono, dunque, alternative alla vittoria e il tecnico portoghese non può che affidarsi ai migliori e le scelte di stasera, a parte Tammy Abraham, che prenderà il posto di Alvaro Morata, rientrato da poco dall’infortunio, lo dimostrano.

Gabbia, dalla Nazionale al rinnovo

Matteo Gabbia, dunque, può dare un segnale importante e prendersi il Milan. Una prova convincente lo lancerebbe verso la titolarità anche contro Liverpool e Inter. Fonseca, d’altronde, è in cerca di risposte dal suo reparto difensivo e Tomori fin qui ne ha date poche. Ecco perché l’occasione per il classe 1999 è davvero unica.

Prendersi il Milan, d’altronde, avrebbe dei risvolti importanti per il suo futuro. Matteo Gabbia ha dimostrato nel finire dello scorso campionato di essere certamente il miglior centrale del Diavolo, tanto da sperare in una convocazione agli Europei. Ma Luciano Spalletti ha poi fatto altre scelte. Scelte alquanto discutibili che hanno ricevuto le critiche anche di Zlatan Ibrahimovic, che pubblicamente ha fatto capire che la mancata convocazione di Gabbia sia stata un’ingiustizia. La Nazionale italiana resta ovviamente ancora un obiettivo, che il giocatore potrà raggiungere solo diventando un protagonista di un Milan vincente. Da stasera dunque può iniziare la rincorsa sia del centrale italiano, sia quella del Diavolo, che deve correre veloce se vuole davvero competere con le grandi della Serie A.

Va ricordato, inoltre, che Gabbia ha un contratto in scadenza nel 2026. Un contratto che il Milan vuole rinnovare, mettendo sul piatto un aumento sostanziale (poco meno del doppio dell’attuale stipendio), a dimostrazione che i rossoneri credono tanto in lui.