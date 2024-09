Guarda chi si rivede: Suso pronto a tornare in Serie A a gennaio

L’ex Milan vive un periodo delicato della sua carriera e potrebbe fare ritorno in Italia per cercare di rilanciarsi.

La carriera di Suso non è decollata dopo l’addio al Milan. Nonostante il trasferimento al Siviglia, squadra che negli anni ha saputo valorizzate tanti giocatori, le cose non hanno preso la piega che aveva auspicato.

Alcuni infortuni non lo hanno certamente aiutato. A ottobre 2020 ha avuto un problema muscolare che lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo, facendogli saltare 9 partite. A dicembre 2021 avuto un problema a una caviglia e lo stop è stato più lungo: oltre 4 mesi di assenza e 24 match saltati. Nella scorsa stagione ha avuto un altro infortunio muscolare (6 gare saltate) e in questo avvio di stagione non ha mai potuto giocare a causa di una distorsione del legamento collaterale laterale del ginocchio destro rimediata il 12 agosto.

Ex Milan, Suso si rilancerà in Italia?

L’esterno offensivo classe 1993 è nel suo ultimo anno di contratto con il Siviglia e oggi appare decisamente improbabile un rinnovo. Anzi, un trasferimento potrebbe persino concretizzarsi nella finestra invernale del calciomercato prevista per gennaio.

A inizio 2024 Suso aveva avuto la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, l’Al Shabab lo aveva tentato offrendogli un ricco contratto. Dopo averci riflettuto, ha preferito rimanere in Spagna, per non allontanarsi troppo dalla sua Cadice (città in cui è nato). Proprio a Cadice sognano il suo ritorno, anche se oggi la squadra è in Segunda Division (la Serie B spagnola) e quindi è difficile poterlo attrarre.

Non mancano rumors su interessamenti da parte di società della Serie A, in particolare Genoa e Parma. Andare a Genova sarebbe un ritorno, visto che lì ha già giocato da gennaio a maggio 2016. Una tappa fondamentale della sua carriera, visto che al Milan non stava giocando e indossare la maglia rossoblu gli ha permesso di avere continuità in campo, mostrando le sue qualità e tornando poi a Milanello per essere protagonista. Da dire che la squadra di Alberto Gilardino gioca con il 3-5-2, non il modulo ideale per un esterno come Suso, che comunque proprio col Grifone aveva spesso giocato da seconda punta con Gian Piero Gasperini allenatore.

Al Genoa un totale di 6 gol e un assist in 19 presenze. Poi al Milan è stato titolare sotto la gestione di Vincenzo Montella e successivamente sia con Gennaro Gattuso sia con Marco Giampaolo e Stefano Pioli. Negli ultimi tempo in rossonero veniva abbastanza criticato, perché il suo rendimento non era di alto livello, e a gennaio 2020 si è concretizzata la cessione al Siviglia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla fine, il Diavolo ha incassato oltre 21 milioni di euro da questa cessione. L’avventura a Milano si era chiusa con un totale di 24 gol e 36 assist in 153 presenze.