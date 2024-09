L’annuncio è una mazzata per Nadal: mondo del tennis senza parole

Ennesimo colpo di scena nella stagione di Rafa Nadal. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa. E’ successo di nuovo purtroppo

Una stagione che definire tormentata è un eufemismo per Rafa Nadal. La finale di Bastad dello scorso luglio è stato l’unico risultato di rilievo per il campione spagnolo, sul quale aleggia sempre l’ipotesi di un ritiro ormai prossimo.

Rafa ha disputato la sua ultima partita più di un mese fa alle Olimpiadi di Parigi, sconfitto in doppio con Alcaraz dalla coppia americana Krajicek e Ram. Tre giorni prima, Nadal era stato eliminato in singolare da Novak Djokovic, futura medaglia d’oro dell’evento. Una delusione ulteriore per il fuoriclasse maiorchino che, sebbene non al meglio della condizione, ambiva a un risultato migliori sui campi del Roland Garros, quelli che ne hanno consacrato il mito.

Archiviate le ultime Olimpiadi della carriera, Nadal ha deciso di saltare lo Us Open, rimandando il ritorno in campo alla Laver Cup, il torneo a squadre tra le due selezioni di Europa e Resto del Mondo in programma, quest’anno, a Berlino dal 20 al 22 settembre.

Nadal si ritira, già scelto il sostituto

La presenza di Nadal all’evento era stata annunciata da tempo dagli organizzatori che hanno dovuto però trovare un sostituto. Rafa, infatti, non parteciperà alla Laver Cup. La sua defezione è stata ufficializzata con un post su Facebook pubblicato sull’account ufficiale del torneo.

“Mi dispiace annunciarvi che non sarò alla Laver Cup la prossima settimana a Berlino (..) Al momento ci sono altri giocatori che possono aiutare il team a vincere. Non vedevo l’ora di essere con i miei compagni e con Borg, al suo ultimo anno da capitano. Auguro al team Europe le migliori fortune. Li tiferò da lontano.”

Con queste dichiarazioni, Rafa ha dunque rimandato il suo rientro in campo. Al momento si possono formulare solo ipotesi a riguardo. Nadal non è presente infatti nelle entry list sia dell’Atp di Pechino che del Masters di Shanghai, i due principali eventi in programma tra fine settembre e inizio ottobre ai quali potrebbe partecipare con una wild card.

Intervenuto nelle scorse ore a un evento a Madrid, Nadal ha comunque precisato di sentirsi bene e di allenarsi quotidianamente, dissipando ogni possibile dubbio su un’assenza a Berlino dovuta a un possibile infortunio. Il suo posto, intanto, sarà preso da Grigor Dimitrov. Il bulgaro andrà ad arricchire una compagine già molto competitiva che annovera Alcaraz, Zverev, Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Il team World di John McEnroe, invece, schiera Fritz, Shelton, Tiafoe, Cerundolo, Tabilo e Kokkinakis.