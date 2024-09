Maximilian Ibrahimovic imita Zlatan: gol fantastico con il Milan Primavera (VIDEO)

Ibra junior protagonista nel successo della squadra di mister Guidi contro l’Empoli: ha fatto una prodezza degna dell’illustre padre.

Stasera c’è Milan-Venezia di Serie A, partita molto importante per la Prima Squadra rossonera. Ma prima ci sono altre formazioni in campo. Alle 18:30 Milan Futuro contro Ascoli nella quarta giornata di Serie C e prima ancora, dalle 11:00, ha giocato la Primavera nel quarto turno di campionato.

Il Milan allenato da Federico Guidi ha affrontato l’Empoli sul campo del Puma House of Football-Centro Sportivo P. Vismara. Risultato super positivo: vittoria 4-1 che consente di salire a quota 9 punti. Riscattata al meglio la sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Genoa nella scorsa giornata. Serviva una reazione, servivano i 3 punti: missione compiuta.

Primavera, Milan-Empoli 4-1: Ibra junior e Scotti sugli scudi

I giovani rossoneri avevano chiuso la partita già nel primo tempo, terminato con il risultato di 3-0. Al 18′ ci ha pensato Filippo Scotti a portare in vantaggio la squadra, mentre il raddoppio è stato firmato da Maximilian Ibrahimovic al 29′. Il figlio di Zlatan si è reso protagonista di una prodezza: appena dentro l’area ha lasciato partire un tiro di sinistro con palla che è finita sotto la traversa, niente da fare per il portiere avversario.

Al 40′ Dariusz Stalmach ha realizzato il gol del tris del Milan Primavera. Al 54′ Bogdan Popov ha cercato di riaprire il match segnando la rete del momentaneo 3-1, ma al 61′ è Scotti a siglare la sua doppietta personale e a fissare il risultato sul 4-1. Davvero un’ottima prestazione quella dell’esterno italiano classe 2006, che all’86’ è andato vicinissimo alla tripletta: ha colpito il palo.

I rossoneri di mister guidi hanno ampiamente meritato la vittoria, avrebbero potuto vincere anche con un risultato più rotondo. Ma va bene così. Era fondamentale tornare a conquistare i 3 punti dopo il KO contro il Genoa, ora bisogna continuare su questa strada. Nella prossima giornata c’è un test di alto livello contro l’Inter. Il derby si giocherà domenica 22 settembre in casa della Primavera nerazzurra. Vedremo se il Milan sarà in grado di avere la meglio.

Il caso vuole che nella stessa giornata si disputi anche Inter-Milan in Serie A, doppio derby dunque. Sicuramente quello tra le Prime Squadre è molto più sentito e importante, però anche le formazioni Primavera ci tengono a prevalere nella sfida cittadina.