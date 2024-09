Milan senza pace, l’Inter lo fa di nuovo: in arrivo l’ex rossonero

Dal Milan all’Inter. Il giocatore è pronto a vestire il nerazzurro dopo aver indossato la maglia rossonera: il punto della situazione

La storia ci racconta di tanti cambi di maglia tra Milan e Inter. Sono davvero diversi i giocatori che hanno indossato sia il rossonero che il nerazzurro, facendo arrabbiare non poco tifosi, ma anche presidenti.

Memorabile la scena del gesto dell’ombrello di Massimo Moratti nel corso di un derby in cui segnò Ronaldo il ‘Fenomeno’, con i colori del Diavolo addosso. Un gesto che secondo molti era rivolto proprio al brasiliano, che il presidente nerazzurro aveva tanto amato e coccolato. Anche se non fosse davvero così siamo certi che il dispiacere di vederlo al Milan sarà stato immenso.

L’ultimo cambio di maglia che ha fatto tanto discutere, però, è sicuramente quello di Hakan Calhanoglu, che è arrivato in maniera diretta. Il passaggio dal Milan all’Inter, a parametro zero, è stato visto come un tradimento e ogni volta che il turco gioca contro i rossoneri la Curva Sud lo riempie di insulti e fischi. Ma i calciatori, come dicevamo, che hanno indossato le due maglie sono davvero tanti, con alterne fortune. Al Milan ad esempio non possono non ricordare con grande entusiasmo gli arrivi di Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del Diavolo.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Dalot: la situazione

Ora dopo Hakan Calhanoglu potrebbe esserci un altro calciatore, che è stato al Milan, a trasferirsi all’Inter. In queste ore, infatti, è tornato di moda per i nerazzurri, il nome di Diogo Dalot.

Il terzino portoghese, cresciuto tanto con Stefano Pioli, nell’anno in cui arrivò al Diavolo in prestito, è ora uno dei punti fermi del Manchester United. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, ma la prossima estate potrebbe cambiare aria. L’Inter lo segue da tempo e in caso di addio di Denzel Dumfries potrebbe essere lui il sostituto. I nerazzurri al momento sono alle prese con il rinnovo dell’olandese, che appare molto vicino. Un eventuale prolungamento, però, non escluderebbe una sua cessione, soprattutto se dovesse arrivare una proposta da 30-35 milioni di euro. Ma non è da escludere uno scambio tra le parti: d’altronde Dumfries è molto apprezzato in casa Red Devils ed Erik ten Hag, suo connazionale, lo accoglierebbe ben volentieri. I prossimi mesi capiremo se l’Inter potrà davvero mettere le mani su Diogo Dalot.